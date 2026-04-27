Futbol: Trendyol Süper Lig
- TÜMOSAN Konyaspor: 2 - Trabzonspor: 0 (ilk yarı)
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Halil Umut Meler, Murat Tuğberk Curbay, Osman Gökhan Bilir
TÜMOSAN Konyaspor : Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç, Bardhi, Olaigbe, Muleka
Trabzonspor : Onana, Pina, Nwaiwu, Lovik, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Nwakaeme, Onuachu,
Gol: Dk. 32 ve Dk. 39 Berkan Kutlu (TÜMOSAN Konyaspor )
Sarı kart: Dk. 16 Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor )
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
6. dakikada Muçi'nin sağ kanattan ortasında topa yükselen Onuachu'nun kafa vuruşu yandan dışarıya çıktı.
11. dakikada sağ kanattan topla hareketlenen Berkan Kutlu'nun yerden ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Jevtovic'in şutunu kaleci Onana çıkardı. Dönen topa gelişine vuran Muleka'nın şutunu da yine kaleci Onana çıkarmayı başardı.
21. dakikada topla buluşan Bardhi'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Berkan Kutlu'nun şutunu kaleci Onana çıkardı.
32. dakikada Konyaspor öne geçti. Kullanılan kornerde ceza sahası dışında topla buluşan Olaigbe'nin set şutunu kaleci Onana çıkardı. Ceza sahası içerisinde dönen topa kafayla vuran Berkan Kutlu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
39. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Bardhi'nin pasında Berkan Kutlu'nun sert şutu ağlara gitti: 2-0.
