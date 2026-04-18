Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 1 - ikas Eyüpspor: 2

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Cihan Aydın, Gökhan Barcın, Kerem İlitangil

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük : Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic, Kranevitter, Bartuğ Elmaz (Dk. 61 Berkay Özcan), Verde (Dk. 61 Barış Kalaycı), Babicka (Dk. 33 Tiago Çukur), Larsson, Serginho

ikas Eyüpspor : Jankat Yılmaz, Calegari (Dk. 80 Onguene), Claro, Anıl Yaşar, Umut Meraş, Taşkın İlter (Dk. 68 Pintor), Baran Ali Gezek, Metehan Altunbaş (Dk. 80 Talha Ülvan), Yao (Dk. 80 Bedirhan Özyurt), Legowski, Umut Bozok (Dk. 90+2 Abdou Sy)

Goller: Dk. 16 Serginho (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ), Dk. 39 Kranevitter (Kendi kalesine), Dk. 44 Legowski (ikas Eyüpspor )

Kırmızı kart: Dk. 78 Anıl Yaşar (ikas Eyüpspor )

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Taşkın İlter, Dk. 85 Jankat Yılmaz, Dk. 90+2 Pintor (ikas Eyüpspor )

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında ikas Eyüpspor, deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

50. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Verde, pasını Biraschi'ye verdi. Bu oyuncunun ortasında Serginho'nun arka direkte yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

78. dakikada ikas Eyüpsporlu futbolcu Anıl Yaşar, VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Tiago Çukur, Anıl ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Cihan Aydın, Anıl'a sarı kart gösterdi. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen Aydın, sarı kartı iptal etti ve Anıl Yaşar'ı kırmızı kartla cezalandırdı.

ikas Eyüpspor, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Bu sonuçla Süper Lig'de 6. galibiyetini alan Eyüpspor, puanını 25'e çıkardı ve kümede kalma umutlarını sürdürdü. 20. yenilgisini yaşayan Fatih Karagümrük ise 20 puanda kaldı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

