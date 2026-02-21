Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Ömer Faruk Turtay, Abdullah Bora Özkara, Kerem İlitangilikas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan (Dk. 83 Radu), Onguene, Baran Ali Gezek, Umut Meraş, Taşkın İlter (Dk. 83 Metehan Aktunbaş), Legowski, Torres (Dk. 72 Rotariu), Emre Akbaba (Dk.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Abdullah Bora Özkara, Kerem İlitangil

ikas Eyüpspor : Jankat Yılmaz, Talha Ülvan (Dk. 83 Radu), Onguene, Baran Ali Gezek, Umut Meraş, Taşkın İlter (Dk. 83 Metehan Aktunbaş), Legowski, Torres (Dk. 72 Rotariu), Emre Akbaba (Dk. 65 Raux Yao), Pintor, Umut Bozok

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas (Dk. 41 Hanousek), Zuzek, Thalisson, Dele Bashiru, Traore, Göktan Gürpüz (Dk. 82 Cihan Çanak), Tongya, Metehan Mimaroğlu (Dk. 82 Abdurrahim Dursun), Niang (Dk. 58 Varesanovic)

Gol: Dk. 90+1 Metehan Altunbaş (ikas Eyüpspor )

Sarı kartlar: Dk. 57 Göktan Gürpüz, Dk. 78 Zuzek (Gençlerbirliği), Dk. 90+4 Jankat Yılmaz (ikas Eyüpspor )

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında ikas Eyüpspor, konuk ettiği Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.

51. dakikada Talha Ülvan'nın ceza yayından çektiği şutta kaleci Velho, meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.

61. dakikada Traore'nin pasında topla buluşan Metehan Mimaroğlu'nun ceza sahası sol çaprazından vuruşunda kaleci Jankat Yılmaz, meşin yuvarlağı kurtardı.

75. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Rotariu'nun pasında sağ çaprazda topla buluşan Raux Yao'nun vuruşunda kaleci Velho, meşin yuvarlağı kornere attı.

80. dakikada Tongya'nın pasında topla buluşan Metehan Mimaroğlu'nun sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden auta çıktı.

90+1. dakikada Eyüpspor 1-0 öne geçti. Radu'nun pasıyla savunma arkasına sarkan Metehan Altunbaş, ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutta topu ağlara gönderdi.

Eyüpspor, maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim de karşılaşmayı statta izledi.

Kaynak: AA / Can Öcal
İran'dan savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler

Savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
ABD'li büyükelçiden haddini aşan sözler: Nil'den Fırat'a kadar İsrail'in hakkı

Bak sen şu hadsizin ettiği laflara! Türkiye'yi de işin işine kattı
Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı

Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı
Zincir markette akılalmaz görüntü

Yine zincir market yine mide bulandıran görüntüler
Deniz Çakır'dan dizi sektörüne sitem: Haksızlık bu

''Erkekler aynı kalıyor, yanındaki kadınlar güncelleniyor''
Murat Yıldırım'ı zorlayan bayılma sahnesi! Partnerini kaldıramadı

Ünlü oyuncuyu zorlayan sahne! Defalarca denedi, sonunda dayanamadı
Yıldız Tilbe tansiyon hastalığı nedeniyle hastaneye başvurdu

Hayranlarını korkuttu