Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Abdullah Bora Özkara, Kerem İlitangil
ikas Eyüpspor : Jankat Yılmaz, Talha Ülvan (Dk. 83 Radu), Onguene, Baran Ali Gezek, Umut Meraş, Taşkın İlter (Dk. 83 Metehan Aktunbaş), Legowski, Torres (Dk. 72 Rotariu), Emre Akbaba (Dk. 65 Raux Yao), Pintor, Umut Bozok
Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas (Dk. 41 Hanousek), Zuzek, Thalisson, Dele Bashiru, Traore, Göktan Gürpüz (Dk. 82 Cihan Çanak), Tongya, Metehan Mimaroğlu (Dk. 82 Abdurrahim Dursun), Niang (Dk. 58 Varesanovic)
Gol: Dk. 90+1 Metehan Altunbaş (ikas Eyüpspor )
Sarı kartlar: Dk. 57 Göktan Gürpüz, Dk. 78 Zuzek (Gençlerbirliği), Dk. 90+4 Jankat Yılmaz (ikas Eyüpspor )
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında ikas Eyüpspor, konuk ettiği Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.
51. dakikada Talha Ülvan'nın ceza yayından çektiği şutta kaleci Velho, meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.
61. dakikada Traore'nin pasında topla buluşan Metehan Mimaroğlu'nun ceza sahası sol çaprazından vuruşunda kaleci Jankat Yılmaz, meşin yuvarlağı kurtardı.
75. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Rotariu'nun pasında sağ çaprazda topla buluşan Raux Yao'nun vuruşunda kaleci Velho, meşin yuvarlağı kornere attı.
80. dakikada Tongya'nın pasında topla buluşan Metehan Mimaroğlu'nun sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden auta çıktı.
90+1. dakikada Eyüpspor 1-0 öne geçti. Radu'nun pasıyla savunma arkasına sarkan Metehan Altunbaş, ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutta topu ağlara gönderdi.
Eyüpspor, maçtan 1-0 galip ayrıldı.
Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim de karşılaşmayı statta izledi.