Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Alper Akarsu, Murat Tuğberk Curbay, Mücahid Adem Çelebi
ikas Eyüpspor: Felipe, Calegari, Robin Yalçın, Mujakic, Umut Meraş (Dk. 77 Emir Ortakaya), Kerem Demirbay, Legowski (Dk. 67 Taşkın İlter), Halil Akbunar (Dk. 59 Ampem), Yalçın Kayan (Dk. 68 Emre Akbaba), Serdar Gürler (Dk. 77 Umut Bozok), Thiam
Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Giannetti, Ceesay, Dzhikiya, Samet Karakoç (Dk. 70 Paal), Saric (Dk. 87 Hüseyin Türkmen), Abdülkadir Ömür, Safuri (Dk. 79 Cvancara), Van de Streek (Dk. 46 Soner Dikmen), Boli
Gol: Dk. 75 Boli (Hesap.com Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 39 Dzhikiya, Dk. 78 Safuri (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 55 Serdar Gürler, Dk. 81 Thiam (ikas Eyüpspor)
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Hesap.com Antalyaspor, deplasmanda ikas Eyüpspor'u 1-0 yenerek ligde 5 maç aranın ardından galip geldi.
62. dakikada Eyüpspor gole yaklaştı. Ceza sahası dışı sol çaprazdan Umut Meraş'ın arka direğe yaptığı ortada Yalçın Kayan'ın boş pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda top önce yan direğe ardından çizgi üzerindeki kaleci Abdullah Yiğiter'e çarparak oyun alanına döndü.
75. dakikada Antalyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Abdülkadir Ömür'ün pasıyla çaprazdan ceza sahasına giren Bünyamin Balcı, pasını altıpasın gerisindeki Boli'ye çıkardı. Uygun durumdaki Fildişi Sahilli futbolcu, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
Antalyaspor, karşılaşmayı 1-0 kazandı.