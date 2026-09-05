Pendikspor evinde Ümraniyespor'u 1-0 geçti
- Orfa Yapı Pendikspor: 1 - Eminevim Ümraniyespor: 0
Stat: Pendik
Hakemler: İbrahim Güner, Kemal Elmas, Abdullah Özcan
Orfa Yapı Pendikspor : Utku Yuvakuran, Berkay Sülüngöz, Soldo, Hakan Yeşil, Abifade, Kerem Kalafat (Dk. 83 Erdem Gökçe), Efehan Pekdemir (Dk. 62 Manga), Thuram (Dk. 72 Clarke-Harris), Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz, Hrelja (Dk. 83 Ahmet Özkaya)
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Arda Kartal, Glumac, Yunus Emre Gedik, Djokanovic (Dk. 77 Kosoko), Serkan Göksu (Dk. 63 Kerem Şen), Atalay Babacan (Dk. 46 Berat Yılmaz), Blanco, Hostikka (Dk. 77 Deniz Aksoy), Tunahan Taşçı (Dk. 63 Melih Bostan)
Gol: Dk. 30 Hakan Yeşil (Orfa Yapı Pendikspor )
Sarı kartlar: Dk. 12 Atalay Babacan, Dk. 76 Kerem Şen (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 90+3 Manga (Orfa Yapı Pendikspor )
Orfa Yapı Pendikspor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Eminevim Ümraniyespor'u 1-0 yendi.