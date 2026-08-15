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Manisa FK'dan Vanspor'a 4-1'lik Fark

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Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Manisa FK, sahasında Vanspor FK'yi 4-1 yendi. Maçta Manisa'nın gollerini Sylla, Anziani (2) ve Lindseth atarken, Vanspor'un tek golü Ozan Can Kökçü'den geldi. Kökçü, 82. dakikada kırmızı kart gördü.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Emre Kaan Çalışkan, Buğra Can Semercioğlu, Enes Biroğlu

Manisa FK: Vedat Karakuş, Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 84 Fırat İnal), Toure, Atakan Çankaya, Herelle (Dk. 70 Lemina), Benrahou (Dk. 90+2 Ahmet Şen), Lindseth, Anziani (Dk. 70 Vargas) Yasin Güreler, Yusuf Talum (Dk. 70 Ada İbik), Sylla

Vanspor FK: Alperen Uysal, Faruk Can Genç, Medeni Bingöl (Dk. 46 Mehmet Özcan), Oulare, Mehmet Manış, Bardhi, Özkan Yiğiter, Batuhan İşçiler, Ozan Can Kökçü, Khan (Dk. 46 Zivkovic), Oğulcan Çağlayan (Dk. 68 Mehmet Can Davarcıoğlu)

Goller: Dk. 1 Sylla, Dk. 20 ve 51 Anziani, Dk. 25 Lindseth (Manisa FK), Dk. 69 Ozan Can Kökçü (Vanspor FK)

Kırmızı kart: Dk. 82 Ozan Can Kökçü (Vanspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 61 Kadir Kaan Yurdakul, Dk. 87 Lindseth (Manisa FK), Dk. 80 Faruk Can Genç, Dk. 87 Mehmet Manış (Vanspor FK)

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Manisa FK, Vanspor FK'yi 4-1 yendi.

Kaynak: AA
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