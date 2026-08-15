Haberler

İstanbulspor ile Bodrum FK 2-2 Berabere Kaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig 2. haftasında İstanbulspor ile Bodrum FK 2-2 berabere kaldı. İstanbulspor'un gollerini Iliev ve Yusuf Ali Özer, Bodrum FK'nın gollerini ise Loshaj ve Ege Bilsel kaydetti. Her iki takım da bu sonuçla ligdeki ilk puanlarını aldı.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Emrah Ünal, Berat Binbir

İstanbulspor : Alp Tutar, Özcan Şahan (Dk. 46 Muhlis Dağaşan), Duran Şahin, Ologo, Yusuf Ali Özer, İsa Dayaklı (Dk. 84 Vefa Temel), Abdullah Dijlan Aydın, Iliev, Ömer Faruk Duymaz (Dk. 75 Erdem Seçgin), Berk Ali Nizam (Dk. 70 Cham), Araujo (Dk. 70 Mustafa Sol)

Bodrum FK: Sousa, Berşan Yavuzay, İsmail Tarım (Dk. 65 Adem Metin Türk), Ali Aytemur, Emre Kaplan, Mustafa Erdilman, Brazao (Dk. 25 Loshaj), Ege Arslan (Dk. 46 Yusuf Sertkaya), Ege Bilsel (Dk. 86 Boran Başkan), Devrim Şahin (Dk. 65 Okita), Ali Habeşoğlu

Goller: Dk. 3 Iliev, Dk. 21 Yusuf Ali Özer (İstanbulspor), Dk. 77 Loshaj, Dk. 79 Ege Bilsel (Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 35 Ologo (İstanbulspor), Dk. 35 İsmail Tarım (Bodrum FK)

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasındaki İstanbulspor-Bodrum FK maçı 2-2 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla her iki takım da ligdeki ilk puanlarını elde etti.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump’ın F-35 taahhüdünü yerine getirmesini bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması! Mesajı doğrudan Trump'a

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler

Süleymancıların karargahına baskından çok özel görüntüler

Fethiye'de aile faciası: Annesini öldürüp, intihar etti

Aile faciası! Silahı önce annesine, sonra kendisine doğrulttu
Türkiye'ye iade edilen organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş tutuklandı

Dünyanın öbür ucundan Türkiye'ye getirilen elebaşı için karar verildi
Reha Muhtar'ın serveti ortaya çıktı! Mal varlığına şaşıracaksınız

Reha Muhtar'ın serveti ortaya çıktı! Mal varlığına şaşıracaksınız
Ukraynalı komutandan öldürülen Türk denizcinin kardeşine hadsiz mesaj: Hak ettiğini aldı

Ukraynalı komutandan öldürülen Türk denizcinin kardeşine hadsiz mesaj

İşte Süper Lig bu! Rizespor, Konyaspor'u 90+7'de yıktı

İşte Süper Lig bu! 90+7'de rakibi deplasmanda yıktılar
Güllü'nün ölümüne ilişkin dosyaya giren ses kaydı: Çıplak videoları var

Soruşturmanın seyrini değiştirecek ses kaydı: Çıplak videoları var