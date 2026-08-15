İstanbulspor ile Bodrum FK 2-2 Berabere Kaldı

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Emrah Ünal, Berat Binbir

İstanbulspor : Alp Tutar, Özcan Şahan (Dk. 46 Muhlis Dağaşan), Duran Şahin, Ologo, Yusuf Ali Özer, İsa Dayaklı (Dk. 84 Vefa Temel), Abdullah Dijlan Aydın, Iliev, Ömer Faruk Duymaz (Dk. 75 Erdem Seçgin), Berk Ali Nizam (Dk. 70 Cham), Araujo (Dk. 70 Mustafa Sol)

Bodrum FK: Sousa, Berşan Yavuzay, İsmail Tarım (Dk. 65 Adem Metin Türk), Ali Aytemur, Emre Kaplan, Mustafa Erdilman, Brazao (Dk. 25 Loshaj), Ege Arslan (Dk. 46 Yusuf Sertkaya), Ege Bilsel (Dk. 86 Boran Başkan), Devrim Şahin (Dk. 65 Okita), Ali Habeşoğlu

Goller: Dk. 3 Iliev, Dk. 21 Yusuf Ali Özer (İstanbulspor), Dk. 77 Loshaj, Dk. 79 Ege Bilsel (Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 35 Ologo (İstanbulspor), Dk. 35 İsmail Tarım (Bodrum FK)

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasındaki İstanbulspor-Bodrum FK maçı 2-2 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla her iki takım da ligdeki ilk puanlarını elde etti.

Kaynak: AA