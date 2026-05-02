Futbol: Trendyol 1. Lig
- Sipay Bodrum FK: 0 - SMS Grup Sarıyer: 1
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Turgut Doman, Enes Biroğlu, Salih Burak Demirel
Sipay Bodrum FK: Sousa, Omar Imeri (Dk. 46 Ali Habeşoğlu), Ajeti, Furkan Apaydın (Dk. 86 Emirhan Arkutcu), Mustafa Erdilman, Yusuf Sertkaya, Adem Metin Türk (Dk. 46 Berşan Yavuzay), Cenk Şen (Dk. 69 İsmail Tarım), Alper Potuk, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 70 Seferi), Ege Bilsel
SMS Grup Sarıyer: Furkan Onur Akyüz (Dk. 77 Mert Furkan Bayram), Metehan Mert, Ömer Bayram (Dk. 89 Abdullah Emre Oğuz), Caner Osmanpaşa, Cebrail Karayel, Hasan Emre Yeşilyurt, Poko, Camara (Dk. 84 Eze), Dembele, Berkay Aydoğmuş (Dk. 77 Traore), Batuhan Kör (Dk. 89 Ozan Sol)
Gol: Dk. 81 Ömer Bayram (SMS Grup Sarıyer)
Sarı kart: Dk. 12 Berkay Aydoğmuş (SMS Grup Sarıyer)
Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında SMS Grup Sarıyer, deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yendi.