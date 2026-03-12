Haberler

Esenler Erokspor - Bandırmaspor Maçı 1-1 Beraberlik

Güncelleme:
Stat: Esenler EroksporHakemler: Ayberk Demirbaş, Harun Reşit Güngör, Ferhat ÇalarEsenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Cavare, Onur Ulaş, Enes Alıç, Recep Niyaz (Dk. 75 Berat Luş), Mikail Okyar (Dk. 63 Jack), Amilton (Dk. 75 Catakovic), Ömer Faruk Beyaz (Dk.

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Harun Reşit Güngör, Ferhat Çalar

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Cavare, Onur Ulaş, Enes Alıç, Recep Niyaz (Dk. 75 Berat Luş), Mikail Okyar (Dk. 63 Jack), Amilton (Dk. 75 Catakovic), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 63 Kanga), Faye, Kayode

Bandırmaspor: Akın Alkan, Kerim Alıcı, Hikmet Çiftçi, Atınç Nukan, Enes Aydın (Dk. 78 Oğuz Ceylan), Mulumba, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 78 Mücahit Albayrak), Fall (Dk. 12 Arda Özçimen), Amaral (Dk. 70 Abdulkadir Parmak), Kehinde (Dk. 46 Badji), Tanque

Goller: Dk. 14 Kayode (Esenler Erokspor), Dk. 45+9 Tanque (Penaltıdan) (Bandırmaspor)

Kırmızı kart: Dk. 9 Akın Alkan (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+6 Mikail Okyar, Dk. 53 Recep Niyaz (Esenler Erokspor), Dk. 70 Amaral (Bandırmaspor)

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Esenler Erokspor ile Bandırmaspor 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA / Emre Doğan
