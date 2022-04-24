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Futbol: TFF 3. Lig

AA - Mehmet Emin Göresiye - Spor
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Futbol: TFF 3. Lig

TTF 3. Lig 2. Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahasında Yomraspor ile 1-1 berabere kaldı.

TTF 3. Lig 2. Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahasında Yomraspor ile 1-1 berabere kaldı.

Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 nolu sahada oynanan maçta Emre Kaan Çalışkan, Hicri Yıldırım ve Vedat Güneş hakemler görev aldı.

Yeşilyurt Belediyespor 35. dakikada Alpay Aldemir golüyle öne geçti ve ilk yarı Yeşilyurt Belediyespor 1-0 önde kapattı.

İkinci yarı 47. dakikada Hüseyin Sürmeneli Yomraspor'un golünü kaydetti.

Yeşilyurt Belediyespor karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşmada Yeşilyurt Belediyespor Teknik Sorumlu Yusuf Tokaç, kırmızı kartla saha kenarına gönderildi.

AA / Mehmet Emin Göresiye - Spor

Malatya Yeşilyurt, Yeşilyurt, Güneş, Spor, Haberler

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