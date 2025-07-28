Futbol Takımlarında Transfer ve Hazırlık Maçları Hız Kesmiyor

Fred: Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde olmayı çok istiyoruz

'Şampiyonluk için çok çabalayacağız'

'Sorumluluk duygusuna her zaman sahip olan bir futbolcuyum'

'Mourinho, kazanmayı isteyen ve kazanan birisi'

'Herkesle oynamaktan keyif alıyorum ve tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum'

'Taraftarlar bize inansınlar'

FENERBAHÇE

- Portekiz kampını tamamlayıp İstanbul'a dönen sarı-lacivertliler çalışmalarını sürdürecek. Fenerbahçe, Feyenoord maçı öncesinde son hazırlık maçını 30 Temmuz'da İstanbul'da Lazio ile oynayacak.

GALATASARAY

- Sarı-kırmızılı ekip günü izinli geçirecek.

- Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekipte, Osimhen'in bu hafta içinde İstanbul'a getirilmesi bekleniyor. Nijeryalı golcü için 2 Ağustos'ta Lazio ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde Sane ile birlikte stadyumda imza töreni düzenlenmesi planlanıyor. Sarı-kırmızılılar, o tarihe kadar kaleci transferini de sonuçlandırmayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ

10.00 Siyah-beyazlılar, Shakhtar Donetsk maçının hazırlıklarına devam edecek.

HAZIRLIK MAÇI

17.00 Gaziantep FK - Alanyaspor