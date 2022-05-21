Futbol: Spor Toto Süper Lig - Haberler

Futbol: Spor Toto Süper Lig
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Stat: Alsancak Mustafa DenizliHakemler: Çağdaş Altay, Mehmet Kısal, Samet ÇavuşAltay: Cihan Topaloğlu, Thiam, İbrahim Öztürk (Dk. 81 Tugay Gündem), Efe Sarıkaya, Eren Erdoğan (Dk. 81 Onur Efe), Ceyhun Gülselam, Thaciano, Poko, Kazımcan Karataş (Dk. 74 Erdem Özcan), Kappel, Rodriguez (Dk.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Çağdaş Altay, Mehmet Kısal, Samet Çavuş
Altay : Cihan Topaloğlu, Thiam, İbrahim Öztürk (Dk. 81 Tugay Gündem), Efe Sarıkaya, Eren Erdoğan (Dk. 81 Onur Efe), Ceyhun Gülselam, Thaciano, Poko, Kazımcan Karataş (Dk. 74 Erdem Özcan), Kappel, Rodriguez (Dk. 59 Nurettin Küçükdeniz)
Kasımpaşa: Erdem Canpolat, Mehmet Feyzi Yıldırım, Bruma, Harun Elyesa Akaydın (Dk. 46 Aabid), Hadergjonaj, Fall (Dk. 70 Ahmet Emin Engin), Doğucan Haspolat, Eysseric (Dk. 70 Travnik), Muleka (Dk. 89 Berat Kalkan), Hajradinovic (Dk. 89 Tunay Torun), Umut Bozok
Goller: Dk. 35 ve 50 Eysseric, Dk. 42 ve 63 Umut Bozok (Kasımpaşa), Dk. 45+1 İbrahim Öztürk, Dk. 81 Kappel (Penaltıdan) ( Altay )
Sarı kart: Dk. 67 Doğucan Haspolat (Kasımpaşa)
Spor Toto Süper Lig 38. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, deplasmanda Altay'ı 4-2 mağlup etti.
Karşılaşmanın 50. dakikasında Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Fall'un sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahasına girerken topla buluşan Eysseric'in şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.
63. dakikada konuk ekip 4. gülünü buldu. Sağ kanattan Hajradinovic'in yaptığı ortaya ceza sahası içinde Umut Bozok'un vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 4-1.
80. dakikada Travnik'in ceza sahası içinde topa elle müdahalesi sonrası hakem Çağdaş Altay, penaltı kararı verdi.
81. dakikada penaltı atışını Kappel, takımının 2. golünü kaydetti: 4-2.
Kasımpaşa müsabakadan 4-2 galip ayrıldı.