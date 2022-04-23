VavaCars Fatih Karagümrük - GZT Giresunspor: 2-1
Demirören Haber Ajansı - Kaan Ülker - Spor
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STAT: Atatürk OlimpiyatHAKEMLER: Erkan Özdamar, Abdullah Bora Özkara, Hakan Karabalcık VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Luckassen, Caner Erkin, Biglia, Emre Mor (Dk. 82 Toure), Karamoh (Dk. 46 Jimmy Durmaz), Bistrovic (Dk. 46 Borini), Levent Mercan (Dk.
STAT: Atatürk Olimpiyat
HAKEMLER: Erkan Özdamar, Abdullah Bora Özkara, Hakan KarabalcıkVAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Luckassen, Caner Erkin, Biglia, Emre Mor (Dk. 82 Toure), Karamoh (Dk. 46 Jimmy Durmaz), Bistrovic (Dk. 46 Borini), Levent Mercan (Dk. 46 Adnan Uğur), Pesic (Dk. 87 Musa)GZT GİRESUNSPOR: Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Perez, Behich, Flavio, Traore (Dk. 68 Muhammed Gümüşkaya), Suleymanov, (Dk. 68 Diabate) Serginho (Dk. 87 Balde), Chiquinho, Umut NayirGOLLER: Dk. 52 Pesic (P), Dk. 65 Jimmy Durmaz (VavaCars Fatih Karagümrük) - Dk. 48 Chiquinho (P) (GZT Giresunspor)KIRMIZI KART: Dk. 78 Jimmy Durmaz (VavaCars Fatih Karagümrük)SARI KART: Burak Bekaroğlu (VavaCars Fatih Karagümrük)
Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, evinde GZT Giresunspor 2-1 mağlup etti.13'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Traore'nin, kaleyi karşıdan gören noktadan şutunda meşin yuvarlak kaleci Viviano'na kaldı.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.47'nci dakikada ceza sahası içinde Biglia'nın Chiquinho'ya yaptığı faulle hakem beyaz noktayı gösterdi.48'inci dakikada topun başına geçen Chiquinho, topu ağlarla buluşturdu: 0-1. 51'inci dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası topa müdahele etmek isteyen Borine'ye Perez faul yaptı. Karşılaşmanın hakemi bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. 52'nci dakikada Pesic, penaltı atışını panenka vuruşuyla ağlarla buluşturdu: 1-1. 65'inci dakikada Karagümrük öne geçti. Orta alanda topla buluşan Pesic'in uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Jimmy Durmaz'ın kontrol ettikten sonra şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.77'nci dakikada VavaCars Fatih Karagümrük 10 kişi kaldı. Jimmy Durmaz, Perez'e yaptığı faulün ardından yaşanan diyalog sonrası kırmızı kartla cezalandırıldı.
Karşılaşma VavaCars Fatih Karagümrük'ün 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Kaan Ülker - Spor