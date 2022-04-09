Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen

Göztepe: Piric, Kerim Alıcı, Arslanagic, Kahraman Demirtaş, Moubandje, Tijanic, Obinna, Yalçın Kayan, Halil Akbunar, Lourency, Di Santo

Yukatel Kayserispor : Lung, Ramazan Civelek, Hosseini, Yıldırım Mert Çetin, Carole, Emrah Başsan, Campanharo, Kemen, Thiam, Attamah, Mustafa Pektemek

Goller: Dk. 8 Emrah Başsan, Dk. 26 Kemen (Yukatel Kayserispor ), Dk. 45 Di Santo (Göztepe)

Sarı kart: Dk. 24 Moubandje (Göztepe), Dk. 27 Kemen (Yukatel Kayserispor )

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki Göztepe-Yukatel Kayserispor maçının ilk yarısını konuk takım 2-1 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 8. dakikasında konuk ekip öne geçti. Ceza sahasına giren Emrah Başsan'ın yapmak istediği ortada top Moubandje'ye çarpıp tekrar bu oyuncuya geldi. Önünde boşluk bulan Emrah Başsan, topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

14. dakikada Halil Akbunar'ın sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içindeki Di Santo'nun kafa vuruşunda, kaleci Lung topu kornere çeldi.

26. dakikada Yukatel Kayserispor farkı 2'ye çıkardı. Ramazan Civelek'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Göztepeli oyuncuların uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Kemen, kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu: 2-0.

45. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Halil Akbunar'ın yaptığı ortada, kaleci Lung'un dokunduğu topla buluşan Di Santo, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü Yukatel Kayserispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.