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Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA - Ercan Çakar - Spor
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Özgür Ertem, Murat AlanVavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Luckassen, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Balkovec, Biglia, Adnan Uğur, Karamoh, Jimmy Durmaz, Emre Mor, PesicKasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Spajic, Tarkan Serbest, Hadergjonaj, Eren...

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Özgür Ertem, Murat Alan

VavaCars Fatih Karagümrük : Viviano, Luckassen, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Balkovec, Biglia, Adnan Uğur, Karamoh, Jimmy Durmaz, Emre Mor, Pesic

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Spajic, Tarkan Serbest, Hadergjonaj, Eren Elmalı, Aabid, Doğucan Haspolat, Ouanes, Ahmet Emin Engin, Umut Bozok, Muleka

Goller: Dk. 31 Adnan Uğur, Dk. 38 Pesic (VavaCars Fatih Karagümrük )

Sarı kartlar: Dk. 10 Jimmy Durmaz (VavaCars Fatih Karagümrük ), Dk. 40 Eren Elmalı, Dk. 45+1 Tarkan Serbest (Kasımpaşa)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa arasında oynanan maçın ilk yarısı, 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

6. dakikada Hadergjonaj'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topu kontrol eden Ouanes'in şutunda, kaleci Viviano son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

14. dakikada sağdan gelişen VavaCars Fatih Karagümrük atağında ceza sahasında topla buluşan Pesic, kale sahası önünde karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü.

31. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük öne geçti. Pesic'in pasıyla topla buluşan Adnan Uğur, Kasımpaşa savunmasının yaptığı hatada ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

38. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Biglia'nın sağdan ortasına ceza sahası sağ çaprazında Jimmy Durmaz'ın gelişine yaptığı vuruşta, arka direkte Pesic topu kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu: 2-0.

VavaCars Fatih Karagümrük maçın ilk yarısını 2-0 önde bitirdi.

AA / Ercan Çakar - Spor

Ertuğrul Taşkıran, Fatih Karagümrük, Jimmy Durmaz, Tarkan, Spor, Haberler

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