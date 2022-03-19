Futbol: Spor Toto Süper Lig
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Stat: Yeni AdanaHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Serkan OlguncanAdana Demirspor: Muric, Svensson, Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç, Alper Uludağ (Dk. 77 Rassoul), Gökhan İnler, Stambouli, Akintola (Dk. 63 Balotelli), Yunus Akgün (90+3 Erhun Aksel Öztümer), Vargas, Assombalonga (Dk.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Serkan Olguncan
Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç, Alper Uludağ (Dk. 77 Rassoul), Gökhan İnler, Stambouli, Akintola (Dk. 63 Balotelli ), Yunus Akgün (90+3 Erhun Aksel Öztümer), Vargas, Assombalonga (Dk. 63 Bjarnason)
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı (Dk. 86 Pizzi), Duarte, Ndayishimiye, Lima, Berkay Özcan (Dk. 46 Tolga Ciğerci), Deniz Türüç, Salih Uçan (Dk. 46 Aleksic), Chadli, Trezeguet (Dk. 86 Emre Çolak), Okaka
Goller: Dk. 38 Tayyip Talha Sanuç, Dk. 80 Bjarnason (Adana Demirspor), Dk. 48 Aleksic (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 28 Ndayishimiye, Dk. 86 Tolga Ciğerci (Medipol Başakşehir), İlk yarı bittikten sonra Yunus Akgün, Dk. 74 Balotelli (Adana Demirspor)
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor, Medipol Başakşehir'i 2-1 yendi.
48. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Tolga Ciğerci'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Aleksic'in aşırtma kafa vuruşunda kaleci Muric'i geçen top ağlarla buluştu: 1-1
57. dakikada çalımlarla gelen Yunus Akgün'ün ceza sahası yayından sert şutunda kaleci Volkan Babacan son anda tokatlayarak topu kornerde çeldi.
65. dakikada Balotelli'nin ceza yayında kullanıldığı serbest vuruşta top az farkla yandan dışarı çıktı.
75. dakikada savunmanın hatası sonucu topu önünde bulan Bjarnason'un ceza yayından sert vuruşunda kaleci Volkan Babacan topa hakim oldu.
80. dakikada Adana Demirspor ikinci golü buldu. Çalımlarla sağ kanattan ceza sahasına giren Yunus Akgün'ün kale sahası içine ön direğe pasında Bjarnason'un dokunuşunda top ağlarla buluştu: 2-1
88. dakikada Aleksic'in ceza yayı içinden vuruşunda top dışarı çıktı.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Adana Demirspor, Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.