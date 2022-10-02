Futbol: Spor Toto Süper Lig Spor Haberleri Stat: MEDAŞ Konya BüyükşehirHakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Samet Çiçek, Selahattin AltayArabam.com Konyaspor: Erhan Erentürk, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Paz, Hadziahmetovic, Michalak (Dk. 69 Muric), Soner Dikmen (Dk. 69 Oğulcan Ülgün), Bytyqi (Dk. Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Samet Çiçek, Selahattin Altay Arabam.com Konyaspor : Erhan Erentürk, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Paz, Hadziahmetovic, Michalak (Dk. 69 Muric), Soner Dikmen (Dk. 69 Oğulcan Ülgün), Bytyqi (Dk. 87 Uche Ikpeazu), Muhammet Demir (Dk. 75 Diouf) HangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Popov (Dk. 79 Del Valle), Glumac, Allyson, Lenjani, Serkan Göksu (Dk. 66 Oğuz Gürbulak), Kartal Kayra Yılmaz, Onur Ayık, Mrsic (Dk. 46 Avounou), Metehan Mimaroğlu (Dk. 46 Geraldo), Bettaieb (Dk. 66 Umut Nayir) Gol: Dk. 45+2 Muhammet Demir (Arabam.com Konyaspor ) Sarı kart: Dk. 45+3 Muhammet Demir, Dk. 82 Guilherme, Dk. 83 Bytyqi (Arabam.com Konyaspor ), Dk. 90+4 Onur Ayık (HangiKredi Ümraniyespor) Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Arabam.com Konyaspor, sahasında HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0 yendi. 71. dakikada Geraldo'nun ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Erhan Erentürk'te kaldı. 77. dakikada Muric'in ceza sahası dışından vuruşunda, top farklı şekilde auta gitti. Kalan dakikalarda başka pozisyon olmadı ve karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Spor Kaynak: AA / Basir Gülüm Ahmet Oğuz Konyaspor Konya Spor Haberler

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