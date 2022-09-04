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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Spor Haberleri

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: EryamanHakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar UyarcanMKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Oğuz Ceylan (Dk. 46 Fıratcan Üzüm), Atakan Çankaya, Mujakic, Marlon, Tolga Ciğerci, Zahid (Dk. 46 Diack), Ariyibi (Dk. 74 Jese), Pedrinho (Dk. 85 Sinan Osmanoğlu), Beridze, Macheda (Dk.

Stat: Eryaman

Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Oğuz Ceylan (Dk. 46 Fıratcan Üzüm), Atakan Çankaya, Mujakic, Marlon, Tolga Ciğerci, Zahid (Dk. 46 Diack), Ariyibi (Dk. 74 Jese), Pedrinho (Dk. 85 Sinan Osmanoğlu), Beridze, Macheda (Dk. 68 Eren Derdiyok)

Beşiktaş: Emre Bilgin, Rosier, Necip Uysal, Saiss, Masuaku, Gedson Fernandes (Dk. 82 Umut Meraş), Salih Uçan, Muleka, Dele Alli (Dk. 65 de Souza), N'Koudou (Dk. 82 Cenk Tosun), Weghorst

Goller: Dk. 26 ve 47 Beridze (MKE Ankaragücü), Dk. 30 Muleka, Dk. 35 Dele Alli, Dk. 74 N'Koudou (Penaltıdan) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 90+4 Marlon (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlarlar: Dk. 61 Macheda, Dk. 90+5 Bahadır Han Güngördü (MKE Ankaragücü), Dk. 90+5 Rosier (Beşiktaş)

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 3-2 yendi.

47. dakikada MKE Ankaragücü skora dengeyi getirdi. Tolga Ciğerci'nin pasıyla soldan ceza sahasına giren Beridze, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-2.

72. dakikada Beşiktaş, VAR incelemesi sonucunda penaltı kazandı. Hakem Mete Kalkavan, VAR'dan gelen uyarı sonucu Eren Derdiyok'un ceza sahasında elle oynadığı kararını vererek penaltı noktasını gösterdi.

74. dakikada penaltıyı kullanan N'Koudou, topu sağ direk dibinden filelere yolladı: 2-3.

90+3. dakikada Tolga Ciğerci'nin sağdan kullandığı köşe atışında ceza sahasına gönderdiği topa Atakan Çankaya'nın yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Beşiktaş, sahadan 3-2 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

Sinan Osmanoğlu Mete Kalkavan Tolga Ciğerci Çankaya Spor Haberler

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