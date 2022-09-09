Futbol: Spor Toto 1. Lig Spor Haberleri Stat: Bolu AtatürkHakemler: Oğuzhan Aksu, Kemal Elmas, Mehmet AkıncıkBoluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oulare, Onur Ulaş, Landel, Hakan Bilgiç, Balde (Dk. 90 Posmac), Gökhan Alsan (Dk. 77 Eray Ataseven), Furkan Demir (Dk. 61 Arda Köksal), Burak Asan, Bülent Cevahir, Melih Okutan (Dk. Stat: Bolu Atatürk Hakemler: Oğuzhan Aksu, Kemal Elmas, Mehmet Akıncık Boluspor : Çağlar Şahin Akbaba, Oulare, Onur Ulaş, Landel, Hakan Bilgiç, Balde (Dk. 90 Posmac), Gökhan Alsan (Dk. 77 Eray Ataseven), Furkan Demir (Dk. 61 Arda Köksal), Burak Asan, Bülent Cevahir, Melih Okutan (Dk. 77 Bregu) Göztepe: Ekrem Kılıçarslan, Emir Ortakaya, Gottwalt, Mesut Emre Kesik, Yasin Öztekin, Hüsamettin Yener (Dk. 46 Hasic), İsmail Köybaşı, Arslanagic (Dk. 45 Mihojevic), Mamah (Dk. 89 Atanga), Yalçın Kayan (Dk. 67 Palmer), Tijanic (Dk. 89 Emre Çolak) Gol: Dk. 86 Landel (Penaltıdan) ( Boluspor ) Sarı kartlar: Dk. 18 Burak Asan ( Boluspor ), Dk. 26 İsmail Köybaşı, Dk. 28 Mamah, Dk. 63 Mesut Emre Kesik (Göztepe) Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Boluspor, konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 yendi. Spor Kaynak: AA / Zafer Göder Mustafa Kemal Atatürk Gökhan Alsan Boluspor Bolu Spor Haberler

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