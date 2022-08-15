Futbol: Spor Toto 1. Lig Stat: Yeni AdanaHakemler: Emre Kargın, Gökmen Baltacı, Ali Can AlpAdanaspor: Hasan Hüseyin Akınay, Burak Can Çamoğlu, Yiğithan Güveli, (Dk. 87 Evren Korkmaz) Roche, Emre Kaplan, Hakkı Türker, Benasser, Burak Çoban, Sacko, Ahmethan Köse (Dk. 61 Jallow), Tetteh (Dk. Stat: Yeni Adana Hakemler: Emre Kargın, Gökmen Baltacı, Ali Can Alp Adanaspor: Hasan Hüseyin Akınay, Burak Can Çamoğlu, Yiğithan Güveli, (Dk. 87 Evren Korkmaz) Roche, Emre Kaplan, Hakkı Türker, Benasser, Burak Çoban, Sacko, Ahmethan Köse (Dk. 61 Jallow), Tetteh (Dk. 79 Özcan Aydın) Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Gökhan Akkan, İbrahim Has, Osman Tarık Çamdal, Süleyman Luş (Dk. 65 Mustafa Emre Can), Bünyamin Yürür, Abdoulaye Cisse (Dk. 84 Muhammed Demirci), Mata (Dk. 86 Hüseyin Atakan Üner), Adeniyi, Savic (Dk. 46 Olatunbosun), Kone (Dk. 65 Rotman) Goller: Dk. 30 Tetteh (Adanaspor), Dk. 45+1 Mata (Tuzlaspor) Sarı kartlar: Dk. 38 Gökhan Akkan (Tuzlaspor), Dk. 71 Yiğithan Güveli, Dk. 90 Sacko (Adanaspor) Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Adanaspor ile Tuzlaspor 1-1 berabere kaldı. Spor AA / Eren Bozkurt Emre Kaplan Burak Can Ali Can Evren Spor Haberler

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