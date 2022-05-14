Futbol: Spor Toto 1. Lig - Haberler

Futbol: Spor Toto 1. Lig
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Stat: Mümin ÖzkasapHakemler: Turgut Doman, Muhammet Yumak, Murat ŞenerManisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin, Landre, Sadi Karaduman, Çağrı Giritlioğlu (Dk. 81 Özgür Çek), Gakpa, Nizamettin Çalışkan (Dk. 81 Kouter), Hakan Barış (Dk. 88 Yiğit Kerem), Diallo (Dk.
Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Turgut Doman, Muhammet Yumak, Murat Şener
Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin, Landre, Sadi Karaduman, Çağrı Giritlioğlu (Dk. 81 Özgür Çek), Gakpa, Nizamettin Çalışkan (Dk. 81 Kouter), Hakan Barış (Dk. 88 Yiğit Kerem), Diallo (Dk. 90 Selim Ilgaz), Erhan Çelenk, Okan Eken (Dk. 66 Ozegovic)
Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Erhan Kartal, İsmail Konuk, Posmac (Dk. 46 Gökhan Akkan), Ferhat Öztorun, Rotman (Dk. 58 Mustafa Emre Can), Diack (Dk. 54 Tayfun Akdoğan), Sedat Şahintürk, Çekdar Orhan, Ahmet Yazar (Dk. 46 Seymen Salih Adalı), Ezeh (Dk. 46 Ömer Gül)
Goller: Dk. 14 Okan Eken, Dk. 31 Gakpa, Dk. 70 Hakan Barış, Dk. 90+2 Ozegovic (Manisa FK), Dk. 29 Sedat Şahintürk (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Dk. 33 Nizamettin Çalışkan (Manisa FK), Dk. 43 Posmac, Dk. 63 Mustafa Emre Can, Dk. 88 Erhan Kartal (Tuzlaspor)
Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Manisa FK, sahasında Tuzlaspor'u 4-1 yendi.