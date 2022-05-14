Futbol: Spor Toto 1. Lig - Haberler

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Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA - Ali Korkmaz - Spor
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Menemen İlçeHakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Bilal Gölen, Mehmet KapluhanNasaDoge Menemenspor: Murat Hocaoğlu, Sinan Akgöl, Oğuzhan Çapar, Kerem Paykoç (Dk. 88 Ubah), Ömer Şahbaş, Toni Gomes (Dk. 88 İsmail Kulet), Cisse, Enes Sağlık, Emre Özer (Dk.

MENEMEN, İZMİR (AA) - Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Bilal Gölen, Mehmet Kapluhan

NasaDoge Menemenspor: Murat Hocaoğlu, Sinan Akgöl, Oğuzhan Çapar, Kerem Paykoç (Dk. 88 Ubah), Ömer Şahbaş, Toni Gomes (Dk. 88 İsmail Kulet), Cisse, Enes Sağlık, Emre Özer (Dk. 61 Kehinde), Abdullah Aydın, Ahmet Sağat

Gençlerbirliği: Ramazan Köse, Ömürcan Artan, Metehan Mert, Gökhan Gül, Muhammed Bayır, Barış Alıcı (Dk. 90+2 Aksel Aktaş), Tshibola (Dk. 90+2 Arda Kızıldağ), Grechyshkin, Rahmetullah Berişbek (Dk. 69 Serdarcan Eralp), Sandro Lima (Dk. 90+2 Furkan Şeker), İlker Karakaş (Dk. 46 LuaLua)

Goller: Dk. 48 Sandro Lima, Dk. 83 LuaLua, Dk. 88 Tshibola (Gençlerbirliği), Dk. 65 Kehinde (NasaDoge Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 47 Muhammed Bayır, Dk. 88 Tshibola (Gençlerbirliği), Dk. 56 Sinan Akgöl, Dk. 74 Cisse (NasaDoge Menemenspor)

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Gençlerbirliği, konuk olduğu NasaDoge Menemenspor'u 3-1 yendi.

Bu sonuçla normal sezonun bitimine bir hafta kala İzmir temsilcisinin ligden düşmesi kesinleşti.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Murat Hocaoğlu, Emre Özer, Menemen, Gomes, Spor, Haberler

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