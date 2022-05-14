Futbol: Spor Toto 1. Lig - Haberler

Futbol: Spor Toto 1. Lig
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Stat: Menemen İlçeHakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Bilal Gölen, Mehmet KapluhanNasaDoge Menemenspor: Murat Hocaoğlu, Sinan Akgöl, Oğuzhan Çapar, Kerem Paykoç (Dk. 88 Ubah), Ömer Şahbaş, Toni Gomes (Dk. 88 İsmail Kulet), Cisse, Enes Sağlık, Emre Özer (Dk.
MENEMEN, İZMİR (AA) - Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Bilal Gölen, Mehmet Kapluhan
NasaDoge Menemenspor: Murat Hocaoğlu, Sinan Akgöl, Oğuzhan Çapar, Kerem Paykoç (Dk. 88 Ubah), Ömer Şahbaş, Toni Gomes (Dk. 88 İsmail Kulet), Cisse, Enes Sağlık, Emre Özer (Dk. 61 Kehinde), Abdullah Aydın, Ahmet Sağat
Gençlerbirliği: Ramazan Köse, Ömürcan Artan, Metehan Mert, Gökhan Gül, Muhammed Bayır, Barış Alıcı (Dk. 90+2 Aksel Aktaş), Tshibola (Dk. 90+2 Arda Kızıldağ), Grechyshkin, Rahmetullah Berişbek (Dk. 69 Serdarcan Eralp), Sandro Lima (Dk. 90+2 Furkan Şeker), İlker Karakaş (Dk. 46 LuaLua)
Goller: Dk. 48 Sandro Lima, Dk. 83 LuaLua, Dk. 88 Tshibola (Gençlerbirliği), Dk. 65 Kehinde (NasaDoge Menemenspor)
Sarı kartlar: Dk. 47 Muhammed Bayır, Dk. 88 Tshibola (Gençlerbirliği), Dk. 56 Sinan Akgöl, Dk. 74 Cisse (NasaDoge Menemenspor)
Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Gençlerbirliği, konuk olduğu NasaDoge Menemenspor'u 3-1 yendi.
Bu sonuçla normal sezonun bitimine bir hafta kala İzmir temsilcisinin ligden düşmesi kesinleşti.