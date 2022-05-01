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Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA - Miraç Kaya - Spor
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bandırma 17 EylülHakemler: Can Cengiz, Erkan Akbulut, Mehmet ŞengülRoyal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Cüneyt Köz, Lokman Gör, Alpay Koldaş (Dk. 89 Hüseyin Eşkol), Mehmet Özcan, Landel, Akabueze (Dk. 71 Kerim Avcı), Caner Cavlun, Abdullah Balıkçı (Dk.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Can Cengiz, Erkan Akbulut, Mehmet Şengül

Royal Hastanesi Bandırmaspor : Gökhan Değirmenci, Cüneyt Köz, Lokman Gör, Alpay Koldaş (Dk. 89 Hüseyin Eşkol), Mehmet Özcan, Landel, Akabueze (Dk. 71 Kerim Avcı), Caner Cavlun, Abdullah Balıkçı (Dk. 81 Adeede), Süleyman Luş, Beykan Şimşek

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Mehmet Tayfun Dingil, Taşkın Çalış (Dk. 77 Ali Yavuz Kol), Aykut Çeviker, Ogün Bayrak, Uzodimma (Dk. 77 Uğur Utlu), Adamu (Dk. 77 Ackah), Taha Batuhan Yayıkcı (Dk. 45+1 Erkam Reşmen), Olawoyin, Eze (Dk. 89 Manaj)

Goller: Dk. 59, 71 Eze (Ankara Keçiörengücü)

Sarı Kart: Dk. 33 Ogün Bayrak, Dk. 90+1 Muharrem Cinan, Dk. 90+1 Uğur Utlu (Ankara Keçiörengücü)

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, sahasında Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 yenildi.

AA / Miraç Kaya - Spor

Gökhan Değirmenci, Erkan Akbulut, Bandırmaspor, Cüneyt Köz, Spor, Haberler

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