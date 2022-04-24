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Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA - Süha Gür - Spor
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Necmi KadıoğluHakemler: Ali Şansalan, Furkan Ürün, Mehmet Şahan Yılmazİstanbulspor: Alperen Uysal, Melih Kabasakal, Ologo, Emrecan Uzunhan, Ali Yaşar (Dk. 69 Duhan Aksu), Ferhat Yazgan (Dk. 69 Eslem Öztürk), Muammer Sarıkaya, Rroca, Topalli (Dk. 88 Berkay Görmez), Ethemi (Dk.

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Ali Şansalan, Furkan Ürün, Mehmet Şahan Yılmaz

İstanbulspor: Alperen Uysal, Melih Kabasakal, Ologo, Emrecan Uzunhan, Ali Yaşar (Dk. 69 Duhan Aksu), Ferhat Yazgan (Dk. 69 Eslem Öztürk), Muammer Sarıkaya, Rroca, Topalli (Dk. 88 Berkay Görmez), Ethemi (Dk. 69 Emir Kaan Gültekin), İbrahim Yılmaz

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı, Gökhan Kardeş, Mustafa Akbaş, Mücahit Albayrak, Estrela, Hasek (Dk. 89 Alican Özfesli), Gökhan Alsan, Olanare (Dk. 89 Malle), Emircan Altıntaş (Dk. 74 Süleyman Koç), Eren Tozlu (Dk. 83 Batuhan Artarslan)

Goller: Dk. 45 Mücahit Albayrak, Dk. 64 Gökhan Alsan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 73 Rroca (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Muammer Sarıkaya, Dk. 58 Ologo, Dk. 90+6 Berkay Görmez) (İstanbulspor), Dk. 90+6 Mustafa Akbaş (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 yendi.

AA / Süha Gür - Spor

Ferhat Yazgan, Alperen Uysal, Ali Şansalan, Kabasakal, Spor, Haberler

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