Futbol: Spor Toto 1. Lig
- Güncelleme:
Stat: AtatürkHakemler: Ömer Faruk Turtay, Muhammet Yumak, Abdullah Volkan AydınBeypiliç Bolusport: Selmani, Fethi Özer, Eray Ataseven (Dk. 79 Erdem Can Polat), Bregu (Dk. 79 Bertu Alican Özyürek), Arda Hilmi Şengül, Novak (Dk. 46 Gökhan Karadeniz), Mehmet Zahit Çınar, Emin Bayram, Arda Köksal (Dk.
Stat: Atatürk
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Muhammet Yumak, Abdullah Volkan Aydın
Beypiliç Bolusport: Selmani, Fethi Özer, Eray Ataseven (Dk. 79 Erdem Can Polat), Bregu (Dk. 79 Bertu Alican Özyürek), Arda Hilmi Şengül, Novak (Dk. 46 Gökhan Karadeniz), Mehmet Zahit Çınar, Emin Bayram, Arda Köksal (Dk. 59 Kemal Rüzgar), Abdurrahman Canlı, Balaj
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Mustafa Akbaş (Dk. 65 Alican Özfesli), Gökhan Kardeş, Emircan Altıntaş (Dk. 81 Süleymen Koç), Mustafa Yumlu, Olanare (Dk. 60 Malle), Hasek (Dk. 81 Batuhan Artaslan), Orhan Ovacıklı, Eren Tozlu (Dk. 81 Gökhan Alsan), Mücahit Albayrak, Lameir
Goller: Dk. 38 Hasek, Dk. 74 Eren Tozlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Sarı kart: Dk. 40 Mustafa Akbaş, Dk. 73 Gökhan Kardeş, Dk. 76 Szumski (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 87 Erdem Can Polat (Beypiliç Boluspor)
Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda Beypiliç Boluspor'u 2-0 yendi.