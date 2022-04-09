Futbol: Spor Toto 1. Lig
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Stat: Bandırma 17 EylülHakemler: Turgut Doman, Murat Şener, Özcan SultanoğluRoyal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Dos Santos, Lokman Gör (Dk. 85 Alpay Koldaş), Okan Alkan, Caner Cavlun, Mehmet Özcan, Landel (Dk. 85 Abdullah Balıkçı), Kerim Avcı (Dk. 74 Akabueze), Levent Ayçiçek (Dk.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Turgut Doman, Murat Şener, Özcan Sultanoğlu
Royal Hastanesi Bandırmaspor : Gökhan Değirmenci, Dos Santos, Lokman Gör (Dk. 85 Alpay Koldaş), Okan Alkan, Caner Cavlun, Mehmet Özcan, Landel (Dk. 85 Abdullah Balıkçı), Kerim Avcı (Dk. 74 Akabueze), Levent Ayçiçek (Dk. 63 Guido Koçer), Beykan Şimşek (Dk. 63 Osmajic), Keny
Beypiliç Boluspor: Selmani, Fethi Özer, Arda Hilmi Şengül, Hakan Bilgiç, Bülent Cevahir, Tugay Kaçar (Dk. 46 Eray Ataseven), Bertu Alican Özyürek (Dk. 77 Kemal Rüzgar), Gökhan Karadeniz (Dk. 46 Novak), Berk Yıldız, Bregu (Dk. 58 Arda Köksal), Balaj
Goller: Dk. 11 Landel, Dk. 13 Levent Ayçiçek, Dk. 37 Beykan Şimşek (Royal Hastanesi Bandırmaspor )
Kırmızı kart: Dk. 90+2 Osmajic (Royal Hastanesi Bandırmaspor )
Sarı kartlar: Dk. 17 Tugay Kaçar, Dk. 80 Berk Yıldız (Beypiliç Boluspor), Dk. 23 Landel (Royal Hastanesi Bandırmaspor )
Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, sahasında Beypiliç Boluspor'u 3-0 mağlup etti.