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Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA - Ahmet Pesen - Spor
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bandırma 17 EylülHakemler: Turgut Doman, Murat Şener, Özcan SultanoğluRoyal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Dos Santos, Lokman Gör (Dk. 85 Alpay Koldaş), Okan Alkan, Caner Cavlun, Mehmet Özcan, Landel (Dk. 85 Abdullah Balıkçı), Kerim Avcı (Dk. 74 Akabueze), Levent Ayçiçek (Dk.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Turgut Doman, Murat Şener, Özcan Sultanoğlu

Royal Hastanesi Bandırmaspor : Gökhan Değirmenci, Dos Santos, Lokman Gör (Dk. 85 Alpay Koldaş), Okan Alkan, Caner Cavlun, Mehmet Özcan, Landel (Dk. 85 Abdullah Balıkçı), Kerim Avcı (Dk. 74 Akabueze), Levent Ayçiçek (Dk. 63 Guido Koçer), Beykan Şimşek (Dk. 63 Osmajic), Keny

Beypiliç Boluspor: Selmani, Fethi Özer, Arda Hilmi Şengül, Hakan Bilgiç, Bülent Cevahir, Tugay Kaçar (Dk. 46 Eray Ataseven), Bertu Alican Özyürek (Dk. 77 Kemal Rüzgar), Gökhan Karadeniz (Dk. 46 Novak), Berk Yıldız, Bregu (Dk. 58 Arda Köksal), Balaj

Goller: Dk. 11 Landel, Dk. 13 Levent Ayçiçek, Dk. 37 Beykan Şimşek (Royal Hastanesi Bandırmaspor )

Kırmızı kart: Dk. 90+2 Osmajic (Royal Hastanesi Bandırmaspor )

Sarı kartlar: Dk. 17 Tugay Kaçar, Dk. 80 Berk Yıldız (Beypiliç Boluspor), Dk. 23 Landel (Royal Hastanesi Bandırmaspor )

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, sahasında Beypiliç Boluspor'u 3-0 mağlup etti.

AA / Ahmet Pesen - Spor

Gökhan Değirmenci, Bandırmaspor, Şener Özcan, Lokman Gör, Spor, Haberler

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