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Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA - Ali Korkmaz - Spor
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Ömer Faruk Turtay, Oğuz Terzi, Ogün KamacıAltınordu: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak (Dk. 70 Furkan Metin), Volkan Fındıklı, Erdi Dikmen, Yusuf Can Esendemir (Dk. 46 Ali Dere), Ahmet İlhan Özek (Dk. 86 Feyttullah Gürlük), Kubilay Aktaş (Dk.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Oğuz Terzi, Ogün Kamacı

Altınordu: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak (Dk. 70 Furkan Metin), Volkan Fındıklı, Erdi Dikmen, Yusuf Can Esendemir (Dk. 46 Ali Dere), Ahmet İlhan Özek (Dk. 86 Feyttullah Gürlük), Kubilay Aktaş (Dk. 90+2 Yusuf Yalçın Arslan), Recep Aydın, Şeref Özcan (Dk. 90+2 Metehan Yılmaz), Kürşad Sürmeli, Hüsamettin Yener

Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Fıratcan Üzüm, Donkor, Evren Korkmaz, Roche, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Benasser, Celil Yüksel (Dk. 90 Ahmethan Köse), Tetteh (Dk. 83 İbrahim Aksu), Bruns (Dk. 64 Ciss), Eren Karadağ (Dk. 64 Efe Tatlı)

Goller: Dk. 59 Ahmet İlhan Özek, Dk. 78 Kürşad Sürmeli (Altınordu)

Kırmızı kart: Dk. 76 Evren Korkmaz (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Rıdvan Koçak, Dk. 45+3 Yusuf Can Esendemir (Altınordu), Dk. 66 Benasser, Dk. 85 Roche (Adanaspor)

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Altınordu, Adanaspor'u 2-0 mağlup etti.

Ligde üst üste 4. galibiyetini alan Altınordu, maç fazlası ve 34 puanla 15. sıraya yükselerek düşme hattından çıktı.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA / Ali Korkmaz - Spor

Ahmet İlhan Özek, Rıdvan Koçak, Oğuz Terzi, Ali Dere, Spor, Haberler

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