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Futbol Nesine 3. Lig Play-Off 1. Tur Müsabaka Programı Belli Oldu

Futbol Nesine 3. Lig Play-Off 1. Tur Müsabaka Programı Belli Oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu, Nesine 3. Lig play-off 1. tur müsabakalarının programını açıkladı. Tek maç eleme usulüyle oynanacak olan karşılaşmalar 30 Nisan'da yapılacak.

Futbol Nesine 3. Lig'de play-off 1. tur müsabakalarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, tek maç eleme usulüyle oynanacak ve kazanan takımların 2. tura yükseleceği karşılaşmaların programı şöyle:

1. Grup

30 Nisan Çarşamba:

15.00 Muşspor-Silifke Belediyespor (Muş Şehir)

16.00 Belediye Kütahyaspor-Düzce Cam Düzcespor (Dumlupınar)

2. Grup

30 Nisan Çarşamba:

16.00 Yurt Et Amasyaspor FK-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Amasya 12 Haziran)

16.00 Silivrispor-Tire 2021 FK (Silivri Müjdat Gürsu)

3. Grup

30 Nisan Çarşamba:

16.00 Küçükçekmece Sinopspor-Çorluspor 1947 (Bolluca)

20.00 52 Orduspor FK-Pazarspor (Yeni Ordu)

4. Grup

15.00 Kolibri Ağrı 1970 SK-Kırıkkale FK (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

16.00 Zonguldakspor FK-Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor (Karaelmas Kemal Köksal)

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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