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Futbol: Nesine 3. Lig

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- Ligde 2. hafta 1. Grup'ta 7, 2. ve 3. Grup'ta 5 maçla başladı

Nesine 3. Lig'in 2. haftası 1. Grup'ta 7, 2. ve 3. Grup'taki 5 maçla başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Fatsa Belediyespor-Amasyaspor: 1-1

Pazarspor-İnkılap Futbol: 4-1

Tokat Belediyespor-Orduspor 1967: 1-1

Düzce Cam Düzcespor-Beykoz Anadoluspor: 1-0

Küçükçekmece Sinopspor-Galataspor: 1-1

Beykoz İshaklıspor-Yalova FK 77: 1-2

Kartal Bulvar Kartalimen-Karadeniz Ereğli 1980: 0-1

2. Grup:

Eskişehir Anadoluspor-Bigaspor: 2-2

Söke 1970-Gaziemir G.O.G.: 2-0

Ayvalıkgücü Belediyespor-Kepezspor: 4-1

Bucaspor 1928-1922 Akşehirspor: 2-1

Karşıyaka-Altay: 1-1

3. Grup:

Karaman FK-Bitlis 1916: 0-3

Adana Adaletgücüspor-Adanaspor: 5-1

Açıkalın Erciyes 38-Yeni Mersin İdmanyurdu: 2-1

Malatya Yeşilyurtspor-Kırıkkale FK: 3-1

Niğde Belediyesispor-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 3-1

Kaynak: AA
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