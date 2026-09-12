Futbol: Nesine 3. Lig
- Ligde 2. hafta 1. Grup'ta 7, 2. ve 3. Grup'ta 5 maçla başladı
Nesine 3. Lig'in 2. haftası 1. Grup'ta 7, 2. ve 3. Grup'taki 5 maçla başladı.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Fatsa Belediyespor-Amasyaspor: 1-1
Pazarspor-İnkılap Futbol: 4-1
Tokat Belediyespor-Orduspor 1967: 1-1
Düzce Cam Düzcespor-Beykoz Anadoluspor: 1-0
Küçükçekmece Sinopspor-Galataspor: 1-1
Beykoz İshaklıspor-Yalova FK 77: 1-2
Kartal Bulvar Kartalimen-Karadeniz Ereğli 1980: 0-1
2. Grup:
Eskişehir Anadoluspor-Bigaspor: 2-2
Söke 1970-Gaziemir G.O.G.: 2-0
Ayvalıkgücü Belediyespor-Kepezspor: 4-1
Bucaspor 1928-1922 Akşehirspor: 2-1
Karşıyaka-Altay: 1-1
3. Grup:
Karaman FK-Bitlis 1916: 0-3
Adana Adaletgücüspor-Adanaspor: 5-1
Açıkalın Erciyes 38-Yeni Mersin İdmanyurdu: 2-1
Malatya Yeşilyurtspor-Kırıkkale FK: 3-1
Niğde Belediyesispor-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 3-1