Tekirdağ'da dili boğazına kaçan futbolcuyu hakem kurtardı

Güncelleme:
Tekirdağ'da köy turnuvasında bir futbolcu, dili boğazına kaçınca hakemin ilk yardım müdahalesiyle hayata tutuldu. Oyuncu hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.

Tekirdağ'da köy turnuvasındaki futbol maçında dili boğazına kaçan futbolcu, ilk yardım bilgisi bulunan maçın hakeminin müdahalesiyle hayata tutundu.

Karadeniz Mahallesi'nde bir halı sahada oynanan Köseilyas Mahallesi ile Yörücek Mahallesi maçında yere düşen Erdem Kara, dilinin boğazına kaçması sonucu baygınlık geçirdi.

Oyuncunun nefes alamadığını gören maçın hakemi Hakan Mutafçı, sağlık ekiplerini de çağırarak oyuncunun yanına gidip müdahalede bulundu.

Mutafçı, futbolcunun boğazına kaçan dilini eliyle çıkararak nefes almasını sağladı.

Halı sahaya çağrılan ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hakan Mutafçı, oyuncunun yere düştükten sonra hareket etmediğini fark edince oyunu durdurduğunu söyledi.

Sağlık ekiplerini sahaya çağırdığını aktaran Mutafçı, "Sağlıkçı Zafer hocamı oyun alanına davet ettim. O oyuncunun çenesini açtı, ben de elimdeki imkanlarla dilini dışarı çıkarmaya çalıştım. İtfaiye eri ve zabıta görevlerindeyken sağlık eğitimlerimin hepsini aldım. Bir kişinin hayatına dokunabilmek çok önemliydi. Allah bir daha yaşatmasın. Zor bir süreçti." dedi.

Bu arada hakemin oyuncuya müdahalesi, halı sahanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Spor
