TEST | Futbolun kurallarını ne kadar iyi biliyorsunuz?

Futbol basit bir oyun, değil mi? Kuralları hepimiz biliyoruz, değil mi?

Peki, gerçekten biliyor muyuz? Oyunun nasıl oynandığını belirleyen Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) ve futbolun kurallarıyla ilgili en son belgesi 260 sayfadan oluşuyor.

Basitleştirilmiş versiyonu olan "Futbol Kuralları" bile 96 sayfa.

Peki, sevdiğimiz sporun daha az bilinen kurallarından ne kadar haberdarsınız? Bu yılki Dünya Kupası'nın tadını çıkarırken, bu kısa - ama son derece zor - testle kendinizi sınayın.

Uyarı: Geçmiş maçlardan bazı senaryoları hatırlayabilirsiniz, ancak kural o zamandan beri değişmiş olabilir!