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TEST | Futbolun kurallarını ne kadar iyi biliyorsunuz?

TEST | Futbolun kurallarını ne kadar iyi biliyorsunuz?
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Futbolun basit bir oyun olduğu düşüncesine meydan okuyan haber, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) 260 sayfalık kural belgesini ve az bilinen kuralları test eden bir içeriği ele alıyor.

Futbol basit bir oyun, değil mi? Kuralları hepimiz biliyoruz, değil mi?

Peki, gerçekten biliyor muyuz? Oyunun nasıl oynandığını belirleyen Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) ve futbolun kurallarıyla ilgili en son belgesi 260 sayfadan oluşuyor.

Basitleştirilmiş versiyonu olan "Futbol Kuralları" bile 96 sayfa.

Peki, sevdiğimiz sporun daha az bilinen kurallarından ne kadar haberdarsınız? Bu yılki Dünya Kupası'nın tadını çıkarırken, bu kısa - ama son derece zor - testle kendinizi sınayın.

Uyarı: Geçmiş maçlardan bazı senaryoları hatırlayabilirsiniz, ancak kural o zamandan beri değişmiş olabilir!

BBC
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