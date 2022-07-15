Futbol: Hazırlık maçı Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Enes Biroğlu, Onur GülterMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara (Dk. 66 Şener Özbayraklı), Duarte (Dk. 46 Nzaba), Touba (Dk. 58 Epureanu), Lima (Dk. 73 Hasan Ali Kaldırım), Biglia (Dk. 66 Ömer Ali Şahiner), Berkay Özcan (Dk. Stat: Başakşehir Fatih Terim Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Enes Biroğlu, Onur Gülter Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara (Dk. 66 Şener Özbayraklı), Duarte (Dk. 46 Nzaba), Touba (Dk. 58 Epureanu), Lima (Dk. 73 Hasan Ali Kaldırım), Biglia (Dk. 66 Ömer Ali Şahiner), Berkay Özcan (Dk. 80 Bangoura), Deniz Türüç (Dk. 58 Szysz), Aleksic (Dk. 46 Mahmut Tekdemir), Chouiar (Dk. 37 Serdar Gürler), Okaka (Dk. 37 Crivelli (Dk. 80 Muhammet Arslantaş)) Konyaspor: Sehic (Dk. 58 Erhan Erentürk), Ahmet Oğuz (Dk. 58 Cebrail Karayel), Uğurcan Yazğılı, Calvo (Dk. 71 Kahraman Demirtaş), Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 71 Paz), Hadziahmetovic (Dk. 83 Mehmet Ali Büyüksayar), Amilton (Dk. 46 Muric), Çekiçi (Dk. 58 Pavicic), Michalak (Dk. 83 Adem Eren), Cikalleshi (Dk. 58 Muhammet Demir) Gol: Dk. 62 Crivelli (Medipol Başakşehir) Sarı kart: Dk. 82 Guilherme (Konyaspor) Spor Toto Süper Lig'in iki ekibi Medipol Başakşehir ile Konyaspor hazırlık maçında karşı karşıya gelirken, turuncu-lacivertli takım rakibini 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı. 62. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Serdar Gürler'in arka direğe ortasında topla buluşan Szysz, meşin yuvarlağı altıpasa bıraktı. Burada topu alan Crivelli, yakın mesafeden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0 Medipol Başakşehir karşılaşmayı da 1-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibin yeni transferi Mesut Özil mücadeleyi saha kenarında takip etti. AA / Hilmi Sever - Spor Hasan Ali Kaldırım Ömer Ali Şahiner Şener Özbayraklı Başakşehir Spor Haberler

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