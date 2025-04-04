Futbol: Haftanın programı

Futbolda Trendyol Süper Lig'e 30, Trendyol 1. Lig'e 32, Nesine 2. Lig'e 30, Nesine 3. Lig'e ise 27. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şu şekilde:

Trendyol Süper Lig

Bugün:

20.00 Adana Demirspor-Bellona Kayserispor (Yeni Adana)

Yarın:

13.30 Çaykur Rizespor-Net Global Sivasspor (Çaykur Didi)

16.00 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Onvo Antalyaspor-Reeder Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)

6 Nisan Pazar:

13.30 Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK (Gain Park)

16.00 Atakaş Hatayspor-ikas Eyüpspor (Mersin)

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

7 Nisan Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)

Trendyol 1. Lig

Bugün:

17.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Geosis Boluspor (11 Nisan)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Alagöz Holding Iğdır FK (Diyarbakır)

Yarın:

13.30 Manisa FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Manisa 19 Mayıs)

16.00 Sakaryaspor-Adanaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Esenler Erokspor (Çorum Şehir)

19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Erzurumspor FK (Atatürk Olimpiyat)

6 Nisan Pazar:

13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Siltaş Yapı Pendikspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

16.00 Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor (Bandırma 17 Eylül)

19.00 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman)

Nesine 2. Lig

Beyaz Grup

6 Nisan Pazar:

15.00 Karaköprü Belediyespor-Sarıyer (Faruk Çelik)

15.00 Fethiyespor-Kepezspor (Fethiye İlçe)

15.00 Batman Petrolspor-İnegölspor (Batman)

15.00 1461 Trabzon FK-Altınordu (Ortahisar Yavuz Selim)

15.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Anagold 24Erzincanspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

15.00 GMG Kastamonuspor-Kırklarelispor (Gazi)

15.00 Beykoz Anadoluspor-E Koleji Isparta 32 Spor (Sancaktepe 15 Temmuz)

15.00 Bulut Yeşil İnşaat Adana 01-İskenderunspor (Ali Hoşfikirer)

Kırmızı Grup

6 Nisan Pazar:

15.00 Motolux 68 Aksarayspor-Somaspor (Dağılgan)

15.00 Artı Değer Vanspor-Bucaspor 1928 (Van Atatürk)

15.00 Çimentaş Elazığspor-Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor (Elazığ)

15.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi-Ankara Demirspor (Bolluca)

15.00 Karaman FK-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Yeni Karaman)

15.00 Belediye Derincespor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Belediye Derincespor Doğal Çim)

15.00 Ülkea Nazillispor-Karacabey Belediyespor (Nazilli İlçe)

15.00 Menemen FK-Diyarbekirspor (Menemen İlçe)

15.00 Merkür Jet Erbaaspor-Giresunspor (Erbaa Yeni İlçe)

Nesine 3. Lig

1. Grup:

6 Nisan Pazar:

15.00 Bursaspor-23 Elazığ FK (Yüzüncü Yıl Atatürk)

15.00 Belediye Kütahyaspor-Artvin Hopaspor (Dumlupınar)

15.00 Silifke Belediyespor-Bornova 1877 (Silifke Şehir)

15.00 HG Hospital Kahramanmaraşspor-Karşıyaka (Merkez 1 Nolu Çim Saha)

15.00 Anadolu Üniversitesi-Düzce Cam Düzcespor (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)

15.00 Muşspor-Tokat Belediye Plevnespor (Muş Şehir)

15.00 Kırşehir Futbol SK-Kemerkent Bulvarspor (Kırşehir Ahi)

15.00 Ergene Velimeşespor-Kuşadasıspor (Mustafa Kemal Atatürk)

2. Grup

6 Nisan Pazar:

15.00 Nevşehir Belediyespor-Balıkesirspor (Nevşehir Gazi)

15.00 Onuksports Kelkit Hürriyet SK-Silivrispor (Kelkit İlçe)

15.00 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Alemdağ)

15.00 Uşakspor-Muğlaspor (Uşak 1 Eylül)

15.00 Fatsa Belediyespor-Yurt Et Amasyaspor (Fatsa İlçe)

15.00 T.Metal 1963-Smart Holding AŞ Çayelispor (Başpınar)

15.00 İnegöl Kafkas SK-Tire 2021 (İnegöl İlçe)

3. Grup

6 Nisan Pazar:

15.00 Çankaya SK-52 Orduspor (Osmanlı)

15.00 Aliağa Futbol-Osmaniyespor (Aliağa Atatürk)

15.00 Pazarspor-Bayburt Özel İdare (Pazar İlçe)

15.00 Viranşehir Belediyespor-Yozgat Belediyesi Bozokspor (Viranşehir Bahçelievler Eski)

15.00 Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor-1923 Mustafakemalpaşa SK (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

15.00 10 Numara Sportif Efeler 09-Ayvalıkgücü Belediyespor (Didim Atatürk)

15.00 Alanya 1221-Çorluspor 1947 (Alanya Milli Egemenlik)

15.00 Küçükçekmece Sinop SK-Karabük İdmanyurdu (İBB 100. Yıl)

4. Grup

6 Nisan Pazar:

15.00 Polatlı 1926-Kolibri Ağrı 1970 (Polatlı İlçe)

15.00 Bursa Nilüfer Futbol SK-Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor (İbrahim Yazıcı Nilüfer)

15.00 İzmir Çoruhlu FK-Kırıkkale FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)

15.00 Niğde Belediyespor-Zonguldakspor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Futbol Sahası)

15.00 Orduspor 1967-Sebat Gençlikspor (Yeni Ordu)

15.00 Mardin 1969-7 Eylül Turgutlu 1984 (Mardin 21 Kasım)

15.00 Solwie Enerji Erciyes 38-Büyükçekmece Tepecikspor (RHG Enertürk Enerji)

15.00 Denizlispor-Edirnespor (Denizli Atatürk)