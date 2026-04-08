Futbol dünyasından bir Lucescu geçti! Yıllar önceki sözleri yeniden gündemde

Kalp krizi sonrası hayatını kaybeden efsane teknik direktör Mircea Lucescu’nun 2010 yılında yaptığı "Ben asla emekli olmayacağım. Futbol beni hayatta tutuyor. Sahada ölmek, benim için olabilecek en güzel şey olurdu" sözleri, vefatının ardından yeniden gündeme geldi.

Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, geçirdiği kalp krizinin ardından 80 yaşında hayatını kaybetti. Deneyimli teknik adamın vefatı futbol dünyasında büyük üzüntü yarattı.

EFSANE İSİM HAYATA VEDA ETTİ

Geride bıraktığımız günlerde kalp krizi geçiren Lucescu’nun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Uzun yıllar futbolun içinde yer alan tecrübeli çalıştırıcı, geride büyük bir miras bıraktı.

SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU

Lucescu’nun 2010 yılında yaptığı “Ben asla emekli olmayacağım. Futbol beni hayatta tutuyor. Sahada ölmek, benim için olabilecek en güzel şey olurdu” sözleri, vefatının ardından yeniden gündeme geldi.

SON MAÇI TÜRKİYE'YE KARŞI

Geride bıraktığımız günlerde Romanya Teknik Direktörlüğü görevinden alınan Lucescu, son olarak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri yarı final maçında Türkiye'ye karşı mücadele etmişti.

MIRCEA LUCESCU KİMDİR?

"İl Luce" lakabıyla anılan Lucescu, sadece saha içindeki taktik dehasıyla değil, beyefendi kişiliği ve futbol dünyasına kazandırdığı genç yeteneklerle de tanınıyordu. Kariyeri boyunca Avrupa’nın pek çok önemli kulübünde görev yapan efsane hoca, Türk futbol tarihine de adını altın harflerle yazdırdı. Lucescu, futbolculuk döneminde Dinamo Bükreş ile 7 kez Romanya Ligi şampiyonluğu yaşadı. Teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray ile UEFA Süper Kupa, Shakhtar Donetsk ile UEFA Kupası'nı kazanmıştır. Türkiye'de ayrı takımlarda iki yıl üst üste şampiyonluk yaşamıştır. Shakhtar Donetsk ile sekiz, Dinamo Kyiv ile bir kere olmak üzere toplamda dokuz kez Ukrayna Ligi şampiyonluğu yaşadı.

40 günlük savaşta 2 haftalık ateşkes! İşte 10 maddelik anlaşma planı

40 günlük savaşa 2 hafta ara! İşte 10 maddelik anlaşma planı
İşte ateşkese giden sürecin perde arkası! Tek bir talimatı dünyanın kaderini değiştirdi

Ateşkesin perde arkası! Tek bir talimatı dünyanın kaderini değiştirdi
Petroldeki düşüş sonrası akaryakıta büyük indirim beklentisi! İşte konuşulan rakam

Akaryakıta büyük indirim beklentisi! İşte konuşulan rakam
Haberler.com
500

229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis! Son sözü bu oldu

229 kilometre hız! 21 yıl hapis cezası alan sürücünün son sözü bu oldu
Bayern Münih yenilgisi sonrası bütün ülke yine Arda'yı konuşuyor

Olan Arda'ya oldu!

Emekli uzman çavuş ailesini katledip intihar etti

Emekli uzman çavuş ailesini katledip intihar etti
İbrahim Tatlıses'in sağlık durumunu oğlu ve kızı açıkladı: Dua bekliyoruz

İbrahim Tatlıses'in sağlık durumunu oğlu ve kızı açıkladı
229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis! Son sözü bu oldu

229 kilometre hız! 21 yıl hapis cezası alan sürücünün son sözü bu oldu
Selen Görgüzel’den Narin Güran’ın mezarına ziyaret: Bir melekle buluştum

Paylaşımı yürek dağladı: Bir melekle buluştum
Serenay Aktaş’tan erkeklerle ilgili çok konuşulacak sözler: Siz basitsiniz, biz zoruz

Çok konuşulacak sözler: Biz de kaşlı bıyıklı gezeriz