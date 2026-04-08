Futbol dünyasından bir Lucescu geçti! Yıllar önceki sözleri yeniden gündemde

Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, geçirdiği kalp krizinin ardından 80 yaşında hayatını kaybetti. Deneyimli teknik adamın vefatı futbol dünyasında büyük üzüntü yarattı.

EFSANE İSİM HAYATA VEDA ETTİ

Geride bıraktığımız günlerde kalp krizi geçiren Lucescu’nun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Uzun yıllar futbolun içinde yer alan tecrübeli çalıştırıcı, geride büyük bir miras bıraktı.

SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU

Lucescu’nun 2010 yılında yaptığı “Ben asla emekli olmayacağım. Futbol beni hayatta tutuyor. Sahada ölmek, benim için olabilecek en güzel şey olurdu” sözleri, vefatının ardından yeniden gündeme geldi.

SON MAÇI TÜRKİYE'YE KARŞI

Geride bıraktığımız günlerde Romanya Teknik Direktörlüğü görevinden alınan Lucescu, son olarak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri yarı final maçında Türkiye'ye karşı mücadele etmişti.

MIRCEA LUCESCU KİMDİR?

"İl Luce" lakabıyla anılan Lucescu, sadece saha içindeki taktik dehasıyla değil, beyefendi kişiliği ve futbol dünyasına kazandırdığı genç yeteneklerle de tanınıyordu. Kariyeri boyunca Avrupa’nın pek çok önemli kulübünde görev yapan efsane hoca, Türk futbol tarihine de adını altın harflerle yazdırdı. Lucescu, futbolculuk döneminde Dinamo Bükreş ile 7 kez Romanya Ligi şampiyonluğu yaşadı. Teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray ile UEFA Süper Kupa, Shakhtar Donetsk ile UEFA Kupası'nı kazanmıştır. Türkiye'de ayrı takımlarda iki yıl üst üste şampiyonluk yaşamıştır. Shakhtar Donetsk ile sekiz, Dinamo Kyiv ile bir kere olmak üzere toplamda dokuz kez Ukrayna Ligi şampiyonluğu yaşadı.