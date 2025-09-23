Futbol Disiplin Kurulu'ndan Ali Koç'a Cezalar

PROFESYONEL Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a futbolun ve kurumların itibarını zedeleyici ifadeler kullandığı için 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon TL para cezası verdi. Ayrıca Fenerbahçe'ye saha olayları, misirli.com.tr Fatih Karagümrük'e ise RAMS Başakşehir maçında zaman çizelgesine uyulmadığı gerekçesiyle 220'şer bin TL para cezası verildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca alınan kararlar şöyle:

"1- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 17.09.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN E, K, M, C, D, L bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu FENERIUM ALT E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un, müsabaka sonrası medyada yapmış olduğu beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/1-a maddesi uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 2.000.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK Kulübünün, 17.09.2025 tarihinde oynanan MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK-RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- FIRAT AYDINUS'un, 23.08.2025 tarihinde sosyal medya hesabından (X) yapmış olduğu paylaşımında yer alan hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c maddesi uyarınca 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Karar verilmiştir."