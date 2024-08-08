Altın madalya kazanan Avustralyalı sporcudan Yusuf Dikeç pozu
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar sırıkla atlamada Avustralyalı Nina Kennedy, altın madalya kazandı. Kennedy, sevincini milli atıcımız Yusuf Dikeç'in ikonikleşen eli cebinde atış pozunu vererek yaşadı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm kadınlar sırıkla atlamanın finalleri gerçekleştirildi.
AVUSTURYALI SPORCU ALTIN MADALYA KAZANDI
Avustralyalı Nina Kennedy, 4.90'lık derecesiyle altın madalyaya uzanırken, ABD'li Katie Moon 4.85'le gümüş, Kanadalı Alysha Newman aynı dereceyle bronz madalya elde etti.
YUSUF DİKEÇ POZU VERDİ
Kennedy, sevincini milli atıcımız Yusuf Dikeç'in ikonikleşen eli cebinde atış pozunu vererek yaşadı.