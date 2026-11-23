Furkan Yaman, Budapeşte'deki 2026 FIE Ödül Töreni'nde ödüle layık görüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre milli sporcu Furkan Yaman, Budapeşte'de düzenlenen 2026 FIE Ödül Töreni'nde ödül aldı. Bu sezon genç erkekler kılıçta dünya ve Avrupa şampiyonluğu kazanan Yaman, Türk eskrim tarihinde bir ilki gerçekleştirmişti.
Milli sporcu Furkan Yaman, Macaristan'da düzenlenen 2026 Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) Ödül Töreni'nde ödül aldı.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Budapeşte'de 2026 FIE Ödül Töreni gerçekleştirildi.
Bu sezon genç erkekler kılıç kategorisinde dünya ve Avrupa şampiyonluğu kazanan Furkan, ödüle layık görüldü.
Milli eskrimci, Brezilya'daki Yıldız ve Gençler Dünya Eskrim Şampiyonası ile Gürcistan'daki Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Türk eskrim tarihinde ilki gerçekleştirmişti.
Kaynak: AA