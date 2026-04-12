Muşlu Funda Maral, bilek güreşinde Türkiye üçüncüsü oldu

Muşlu bilek güreşi sporcusu Funda Maral, Yalova'da düzenlenen Türkiye Nurettin Yüksel Bilek Güreşi Şampiyonasında üçüncülük elde ederek milli takıma seçilme hakkı kazandı.

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Nurettin Yüksel Bilek Güreşi Şampiyonası, Yalova'da yapıldı. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden bin 750 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada büyük kadınlar 90+ kilogram kategorisinde Muşlu Funda Maral, sol kolda Türkiye üçüncüsü sağ kolada ise dördüncü olmayı başardı.

Şampiyonada üçüncü olan Funda Maral, Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edecek milli takım kadrosuna seçilme hakkı kazandı.

Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya

Masa dağıldı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya
Kırmızı bültenle aranan Matthias Malik Lammers Alanya'da yakalandı

İnterpol kırmızı bültenle arıyordu! Bakın nerede yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrail'li bakana cevap Mansur Yavaş'tan geldi

İsrailli bakan Mansur Yavaş'ı etiketledi, tokat gibi yanıt geldi
İstanbul-Van seferini yapan uçak zorlu hava şartlarına rağmen başarıyla indi

THY uçağında korku dolu anlar! Yolcular ecel terleri döktü
Malatya'da tartıştığı kuzenini öldürdü

Tartıştığı kuzenini gözünü kırpmadan öldürdü
Kırmızı bültenle aranan Matthias Malik Lammers Alanya'da yakalandı

İnterpol kırmızı bültenle arıyordu! Bakın nerede yakalandı
Operasyonda yeni dalga! Cem Adrian ve İlker İnanoğlu'na gözaltı kararı

Operasyonda yeni dalga! Cem Adrian ve İlker İnanoğlu'na gözaltı kararı
Dün yine maça gitmiş! Duru Nayman'dan Arda Güler'e tam destek

Dün geceye damga vuran kare!