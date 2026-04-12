Muşlu Funda Maral, bilek güreşinde Türkiye üçüncüsü oldu

MUŞLU bilek güreşi sporcusu Funda Maral, Yalova'da düzenlenen şampiyonada üçüncü oldu. Bronz madalya alan Maral, milli takıma seçilme hakkı kazandı.

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Nurettin Yüksel Bilek Güreşi Şampiyonası, Yalova'da yapıldı. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden bin 750 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada büyük kadınlar 90+ kilogram kategorisinde Muşlu Funda Maral, sol kolda Türkiye üçüncüsü sağ kolada ise dördüncü olmayı başardı.

Şampiyonada üçüncü olan Funda Maral, Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edecek milli takım kadrosuna seçilme hakkı kazandı.

