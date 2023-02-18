FTA Antalyaspor'da Hakan Özmert ile yollar ayıldı Spor Haberleri Süper Lig ekiplerinden FTA Antalyaspor, Hakan Özmert'in takımdan ayrıldığını duyurdu. Süper Lig ekiplerinden FTA Antalyaspor, Hakan Özmert'in takımdan ayrıldığını duyurdu. FTA Antalyaspor, kadrosunu genç isimlerle güçlendirirken bir taraftan da takımdan ayrılan futbolcuları duyurmaya devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamada, "Takım kaptanımız Hakan Özmert'in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Hakan Özmert'e verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz" denildi. 37 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Antalyaspor'a 5 yıl önce Medipol Başakşehir'den transfer olmuştu. Bu sezon kadroya girmekte zorlanan Hakan Özmert, forma giydiği 9 karşılaşmada 1 asist yaptı. - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Hakan Özmert Antalyaspor Spor Haberler

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