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Frutti Extra Bursaspor, Euroleague'de

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Frutti Extra Bursaspor, Euroleague'de

EuroCup'ta finale yükselen Frutti Extra Bursaspor, gelecek sezon Euroleague'de mücadele etme hakkı kazandı.

EuroCup'ta finale yükselen Frutti Extra Bursaspor, gelecek sezon Euroleague'de mücadele etme hakkı kazandı.

Frutti Extra Bursaspor tarih yazmaya devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım, EuroCup yarı finalinde Morabanc Andorra'yı 85-68 mağlup ederek finale yükselme başarısı gösterdi. Bu tarihi zafer Bursaspor'a Euroleague'in de kapılarını açtı. Yeşil-beyazlılar gelecek sezon Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko ile birlikte Euroleague'de mücadele edecek. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Euroleague, Bursaspor, Andorra, Spor, Haberler

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