Haberler

UEFA Avrupa Ligi finalinde Freiburg ile Aston Villa karşılaşacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Avrupa Ligi'nde Freiburg ve Aston Villa, yarı final maçlarında rakiplerini yenerek finale yükseldi. Aston Villa, Nottingham Forest'ı 4-0 mağlup ederken, Freiburg da Braga'yı 3-1 yenerek finalde karşılaşacak. Final maçı 20 Mayıs'ta Beşiktaş Park'ta oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde Freiburg ve Aston Villa, finale kaldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında yarı final rövanş maçları tamamlandı.

İngiltere temsilcilerinin karşılaştığı mücadelede Nottingham Forest'ı Villa Park'ta ağırlayan Aston Villa, Ollie Watkins'in 36, Emiliano Buendia'nın penaltıdan 58 ve John McGinn'in 77 ve 80. dakikalarda attığı gollerle 4-0 galip geldi.

İlk maçı 1-0 kaybeden Aston Villa, bu galibiyetle adını finale yazdırdı.

Diğer yarı final maçında ise Almanya ekibi Freiburg, Europa-Park-Stadı'nda ağırladığı Portekiz temsilcisi Braga'yı 3-1 mağlup etti.

Freiburg, Lukas Kübler'in 19 ve 72, Johan Manzambi'nin 41. dakikada attığı gollerle galibiyete ulaştı. Mario Dorgeles'in 6. dakikada kırmızı kart gördüğü konuk takımın golünü, 79. dakikada Pau Victor attı.

Freiburg ile Aston Villa arasındaki Avrupa Ligi final maçı, 20 Mayıs'ta Beşiktaş Park'ın ev sahipliğinde yapılacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor! İran’dan füze saldırısı açıklaması

Hürmüz’de savaş alarmı! İran ve ABD’den peş peşe saldırı açıklamaları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kazakistanlı spor koçunun paylaşımı olay oldu

Herkes onu konuşuyor

Bu nasıl gelenek? Videoyu izleyenler ikiye bölündü

Bu nasıl gelenek? Videoyu izleyenler ikiye bölündü
Shakira'dan 12 yıl sonra bir müjde daha! İşte Dünya Kupası'nın resmi şarkısı

12 yıl aradan sonra bombayı patlattı!
Gündüz kuşağı programları için düğmeye basıldı

Gündüz kuşağı programları için düğmeye basıldı
Kazakistanlı spor koçunun paylaşımı olay oldu

Herkes onu konuşuyor

Nevşin Mengü'nün 'Yıldırımhan' için yaptığı yoruma tepki yağıyor

Nevşin Mengü'nün "Yıldırımhan" için yaptığı yoruma tepki yağıyor
Yine yaptı babalığını! Fatih Terim, Arda Turan'ı yalnız bırakmadı

Yine yaptı babalığını!