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Freiburg, Eren Dinkçi'yi transfer etti

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Bundesliga ekibi Freiburg, bu sezon Heidenheim'da kiralık olarak oynayan 22 yaşındaki Türk asıllı futbolcu Eren Dinkçi'yi transfer etti. Eren gelecek sezondan itibaren Freiburg forması giyecek.

Bu sezon kiralık olarak oynadığı Heidenheim'da sergilediği başarılı performansla adından söz ettiren Türk asıllı Alman futbolcu Eren Dinkçi'nin yeni adresi belli oldu. Bundesliga ekibi Freiburg, 22 yaşındaki futbolcuyu yeni sezondan itibaren kadrosuna kattığını duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Eren Dinkçi, gelecek sezon Werder Bremen'den Freiburg'a transfer olacak" denildi. Açıklamada, sözleşmenin içeriğinin açıklanmamasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

Bremen doğumlu Eren Dinkçi, 18 yaşında Werder Bremen altyapısına transfer oldu. Bundesliga'da 19 yaşında yeşil-beyazlı formayla ilk maçına çıkan sağ kanat oyuncusu, burada 50 müsabakada forma giydi.

Bu sezon kiralık olarak Heidenheim'da oynayan Eren Dinkçi, 27 maçta 9 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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