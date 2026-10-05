Fransız Leolia Jeanjean, WTA 125 Adana Open tekler finalinde Lois Boisson'u yendi

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WTA 125 Adana Open Tenis Turnuvası'nda tekler şampiyonluğunu Fransız tenisçi Leolia Jeanjean kazandı.

Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü (ATDSK) kortlarında gerçekleştirilen turnuvanın son gününde tekler final maçı yapıldı.

Final, Fransız tenisçiler Leolia Jeanjean ve Lois Boisson karşılaşmasına sahne oldu.

Yağmur nedeniyle bir kez ara verilen maçta Jeanjean, rakibini 7-6, 4-6 ve 6-4 setlerle 2-1 yenerek turnuvayı birinci tamamladı.

Müsabakanın ardından kortta ödül töreni düzenlendi.

Turnuva 26 Eylül'de başlamıştı.

Kaynak: AA