Fransa İçişleri Bakanı Darmanin: Benzema'nın Müslüman Kardeşler ile kötü şöhretli bağlantısı var

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, İsrail saldırısı altındaki Filistin'e destek veren Karim Benzema ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Darmanin yaptığı açıklamada, "Karim Benzema'nın, Müslüman Kardeşler örgütü ile kötü şöhretli bağlantıları var. Bu grup Avrupa'da terörist olarak adlandırılıyor." dedi.

İsrail'in Gazze'de yaptığı hastane katliamına tepki gösteren futbolculardan biri olan Karim Benzema ile ilgili Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin çarpıcı bir açıklama yaptı. Darmanin, Benzema'nın Müslüman Kardeşler ile bağlantısı olduğunu belirtti.

"MÜSLÜMAN KARDEŞLER İLE KÖTÜ ŞÖHRETLİ BAĞLANTILARI VAR"

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Cnews Ntwork canlı yayında yaptığı açıklamada, "Karim Benzema'nın, Müslüman Kardeşler örgütü ile kötü şöhretli bağlantıları var. Bu grup Avrupa'da terörist olarak adlandırılıyor." ifadelerini kullandı.

"TÜM DUALARIMIZ GAZZE SAKİNLERİ İÇİN"

Benzema destek mesajında, "Tüm dualarımız bir kez daha kadınlar ve çocukları ayırt etmeyen haksız bombalamaların kurbanı olan tüm Gazze sakinleri için." dedi.