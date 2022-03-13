Fransa'yı sallayan Lemina'dan çok konuşulacak Fatih Terim itirafı: Hayatımı tamamen değiştirdi

Fransa'da Nice takımında oynayan Mario Lemina, eski takımı Galatasaray ve Fatih Terim hakkında açıklamalarda bulundu. Juventus'tan Southampton'a geçtiği süreçte karakterinin geliştiğini ifade eden Lemina, "Çok daha yüksek bir statüyle geldim. Güçlü hissediyordum ama bireysel düzeyde etkin olamıyordum, takıma yardımcı olmak için neler yapabileceğimi düşünemiyordum" dedi.

"FATİH TERİM BENİ DEĞİŞTİRDİ"

Lemina Galatasaray dönemiyle ilgili ise "Galatasaray'a gittiğimde durum değişti. Kariyerimin en iyi deneyimiydi. Fatih Terim bana yeteneğimi bildiklerini, kişiliğimi bir kenara bırakmamı ve takıma hizmet için kendimi adamam gerektiğini söyledi. Fikirlerimi tamamen değiştirdi. Daha önce bireysel oynardım. Bugün artık yapmak istediğim şey bu değil" ifadelerini kullandı.

KÜLLERİNDEN DOĞDU

2021 yazında Southampton'dan Nice'e 5 milyon euro bedelle giden Lemina, takımın en önemli parçalarından biri haline geldi. Piyasa değerini 10 milyon euroya yükseltti.

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