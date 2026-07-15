Haberler

Fransa'da Dünya Kupası yarı finalinin ardından çıkan olaylarda 160'tan fazla kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İspanya'ya yenilen Fransa'da, Paris ve Lyon'da çıkan şiddet olaylarında 160'tan fazla kişi gözaltına alındı.

2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İspanya'ya yenilerek elenen Fransa'da, maçın ardından çıkan şiddet olaylarında 160'tan fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Fransa ile İspanya arasında dün oynanan Dünya Kupası yarı final maçının ardından başkent Paris ile Lyon kentinde şiddet olayları yaşandı.

Auvergne-Rhone-Alpes Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu bir grup, Fransa-İspanya maçı sonrası Lyon'daki Bellecour Meydanı'nda toplandı.

Valilik açıklamasında, gruptakilerin güvenlik güçlerine yabancı cisimler ve havai fişek attığı belirtildi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, grubu dağıtmak için müdahalede bulunurken, şiddet olaylarına karışan kişiler gözaltına alındı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Lyon'da çıkan şiddet olaylarında 20 kişi gözaltına alınırken, Guillotiere Mahallesi'nde kurşunla yaralanan bir kişiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında da bir şüpheli gözaltına alındı.

Paris Emniyet Müdürlüğü kaynakları, başkent ile çevresinde çıkan olaylarda 141 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

ABD'nin Dallas kentinde dün oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İspanya, Fransa'yı 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Kaynak: AA / Esra Taşkın
İşte Haluk Levent'in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım

İşte Haluk Levent'in ilk ifadesinde anlattıkları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haluk Levent, soruşturmayı başlatan iddiaya ne yanıt verdi? 'Hüseyin Başaran ile aramızdaki mesele..'

Haluk Levent'in soruşturmayı başlatan iddiaya yanıtı ne oldu?
Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!

Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!
Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı

Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı
ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı

9 yıl sonra! ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı
Milas 8 saattir yanıyor: 350 otel ve 770 tatil sitesi boşaltıldı

Alevler turizm cennetini cehenneme çevirdi! Yüzlerce otel boşaltıldı
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı

Bir belediye başkanı daha tutuklandı

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım baba oldu! Bebeklerine koydukları isim oldukça dikkat çekici

Milli yıldızımız baba oldu! Bebeğe koydukları isim epey dikkat çekici