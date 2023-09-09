Fransa Büyükelçiliğinde Rugby Dünya Kupası Etkinliği Düzenlendi

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği'nde Rugby Dünya Kupası nedeniyle düzenlenen etkinlikte, Fransa Büyükelçisi Isabelle Dumont, Yeni Zelanda Büyükelçisi Zoe Coulson Sinclair ve Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin bir araya geldi. Dumont, Türkiye'deki ragbi sporunun gelişimine dikkat çekerek, Türk sporcuların potansiyeline vurgu yaptı. Şahin ise ragbi sahalarının yapılacağını ve çocuklara ragbi sporunu öğrettiklerini belirtti.

Fransa'da düzenlenen Rugby Dünya Kupası nedeniyle Fransa'nın Ankara Büyükelçiliğinde etkinlik düzenlendi.

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi olarak atanan Isabelle Dumont, Yeni Zelanda'nın Ankalara Büyükelçisi Zoe Coulson Sinclair ve Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, düzenlenen etkinlikte Rugby Dünya Kupası açılış törenini izlediler.

Isabelle Dumont, ragbi sporunun Türkiye'de her geçen gün daha çok geliştiğini ifade ederek, Türk sporcuların büyük bir potansiyele sahip olduklarını vurguladı.

"Filenin Sultanları"nın başarısına dikkati çeken Dumont, önümüzdeki yıllarda ragbi sporunun da Türkiye'de çok gelişeceğine inandığını kaydederek, etkinliğe katılan Yeni Zelanda'nın Türkiye Büyükelçisi Zoe Coulson Sinclair'e, Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin ile Ankara Üniversitesi, ODTÜ ve Hacettepe kadın ve erkek ragbi takımlarına teşekkür etti.

Nahit Şahin: "Yeni ragbi sahaları yapılacak"

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, ragbi branşının Türkiye'de yeni olduğunu ama her geçen gün geliştiğini anlattı.

Ragbinin gelişmesi adına çok sayıda projeleri olduğunu dile getiren Şahin, "Kızlarımız 7'li olimpik branşta büyük başarı elde etti. Kendilerini tebrik ediyorum, inşallah gelecek sene çok daha güzel bir mücadele verecekler. Erkek takımımız konferans liginde şampiyon oldu. Ragbi ülkemizde henüz 15 yıldır var. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile görüştük, ragbi sahaları konusunda destek istedik. Onlar da sağ olsun yapacaklarını söylediler. Camiamız adına kendisine teşekkür ederim." diye konuştu.

Deprem bölgesindeki çocuklar için de çalışmalar yaptıklarını kaydeden Şahin, şunları kaydetti:

"Adıyaman'da şu an 500 kadar çocuğumuza ragbi sporunu öğretiyoruz. 16 kadar da antrenörümüz var. Onları spora kazandırarak motive etmeye çalışıyoruz. İnşallah bu çocuklar ilerde milli takımda yer alacak ve ülkemizi uluslararası maçlarda temsil edecek."

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, konuşmaların ardından Fransa Büyükelçisi Isabelle Dumont ile Yeni Zelanda'nın Türkiye Büyükelçisi Zoe Coulson Sinclair'e ragbi topu hediye etti.

Etkinlik, izlenen Fransa-Yeni Zelanda açılış maçının ardından sona erdi.