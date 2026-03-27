Fransa, Brezilya'yı yendi; Ederson, Sara ve Kante sahne aldı

Güncelleme:
2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Fransa, ABD'de oynanan karşılaşmada Brezilya'yı 2-1 mağlup etti.

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Brezilya ile Fransa, ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Foxborough'daki Gillette Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. TSİ 23.00'te başlayan mücadelede ABD'li hakem Guido Gonzales Jr düdük çaldı. Çekişmeli geçen mücadeleyi Fransa, 2-1'lik skorla kazandı. Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 32'nci dakikada Kylian Mbappe ve 65'inci dakikada Hugo Ekitike kaydetti. Brezilya'nın tek golünü ise 78'inci dakikada Bremer attı. Mücadelenin 55'inci dakikasında Fransa'da Dayot Upamecano, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Öte yandan Brezilya'da Fenerbahçe forması giyen Ederson karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, Galatasaraylı Gabriel Sara 84'üncü dakikada oyuna girerek ilk milli maçına çıktı. Fransa'da ise bir diğer Fenerbahçeli futbolcu N'Golo Kante 58'inci dakikada oyuna dahil oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Günler sonra ortaya çıktı: İşte Ali Hamaney’in öldürülmeden birkaç dakika önceki görüntüsü

Bu fotoğraf karesi ölümünden birkaç dakika önce çekildi
Suudi Arabistan tüm dünyaya duyurdu! Hürmüz'e alternatif geliyor

Suudi Arabistan tüm dünyaya duyurdu! Hürmüz'e alternatif
Bosna Hersek için Dünya Kupası umutları bitti derken Dzeko sahneye çıktı

Dünya Kupası umutları bitti derken o sahneye çıktı
Akın Gürlek'ten tapuda '30 bin lira' ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış

Bakan'dan "30 bin lira" ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış
Gabriel Sara Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç

Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Suudi Arabistan tüm dünyaya duyurdu! Hürmüz'e alternatif geliyor

Suudi Arabistan tüm dünyaya duyurdu! Hürmüz'e alternatif
Yediği gollere tepki yağıyor! Ederson'a milli maçta büyük şok

Yediği gollere tepki yağıyor! Ederson'a milli maçta büyük şok
Yurdun camına çıktı, kendini bir anda boşluğa bıraktı

Yurdun camına çıktı, bir anda kendini boşluğa bıraktı