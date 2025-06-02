Fransa Açık'ta Zverev ve Boisson Çeyrek Finale Yükseldi
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta Alman tennisçi Alexander Zverev ve Fransız Lois Boisson çeyrek finale yükseldi. Zverev, Hollandalı rakibinin çekilmesiyle son 8'e kalırken, Boisson sürpriz bir galibiyetle Jessica Pegula'yı mağlup etti.
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta Alman Alexander Zverev ve Fransız Lois Boisson, çeyrek finale çıktı.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 9. gününde 4. tur maçları oynandı.
Tek erkeklerde geçen yılın finalisti Zverev (3 numaralı seribaşı), ikinci sette 3-0 üstün durumdayken Hollandalı Tallon Griekspoor'un maçtan çekilmesiyle adını son 8 arasına yazdırdı.
Zverev, çeyrek finalde Cameron Norrie-Novak Djokovic (6) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Turnuvaya özel davetle katılan Lois Boisson ise tek kadınlarda ABD'li Jessica Pegula'yı (3) 2-1 (3-6, 6-4, 6-4) yenerek günün sürprizine imza attı. Boisson, çeyrek finalde Rus Mirra Andreeva'nın (6) rakibi oldu.