Fransa Açık'ta Gauff ve Zverev İkinci Tura Yükseldi

Fransa Açık'ta Gauff ve Zverev İkinci Tura Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Fransa Açık'ta tek kadınlarda Coco Gauff, tek erkeklerde ise Alexander Zverev ikinci tura yükseldi. Gauff, Olivia Gadecki'yi 2-0, Zverev ise Learner Tien'i 3-0 yenerek bir üst tura adını yazdırdı.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta tek kadınlarda ABD'li sporcu Coco Gauff ile tek erkeklerde Alman tenisçi Alexander Zverev, ikinci tura yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 3. gün sabah seansında birinci tur maçlarına devam edildi.

Tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Alman tenisçi Alexander Zverev, ABD'li rakibi Learner Tien'i 6-3, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

Avustralyalı tenisçi Alex de Minaur (9 numaralı seribaşı), Sırp sporcu Laslo Djere'i 6-3, 6-4 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yendi ve bir üst tura adını yazdırdı.

Rus tenisçi Daniil Medvedev (11) ise Büyük Britanyalı rakibi Cameron Norrie'ye 3-2 (5-7, 3-6, 6-4, 6-1, 5-7) yenilerek ilk turda elendi.

Gauff ve Andreeva ikinci turda

Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı ABD'li tenisçi Coco Gauff, Avustralyalı rakibi Olivia Gadecki'yi 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek 2. tura çıktı.

Rus sporcu Mirra Andreeva (6 numaralı seribaşı) ise İspanyol tenisçi Cristina Bucsa'yı 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek bir üst tura adını yazdırdı.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
Yatırımcılar Papara'dan paralarını alabilecek mi? MB'den açıklama var

Yatırımcılar Papara'dan paralarını alabilecek mi? MB'den açıklama var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık

Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: 10 arkadaşımı görevlendirdim
O sözler pahalıya patladı! Karamollaoğlu, Erdoğan'a 70 bin TL tazminat ödeyecek

Karamollaoğlu, Erdoğan'a 70 bin TL tazminat ödeyecek
Esed rejiminin işkencecisi Fahad A, Almanya'da gözaltına alındı

Esad'ın işkencecisi o ülkede ortaya çıktı! Kıskıvrak yakalandı
Muşspor, 31 yıl aradan sonra 2. Lig'e yükseldi

31 yıl sonra 2. Lig'e yükseldiler, şehir gece yarısı sabahı yaşadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Coca-Cola reklamıyla tepkilerin odağı haline gelen Uzak Şehir'de skandal sahne

Tepkilerin odağındaki dizide skandal sahne
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bir grup dağcı yürüyüş sırasında altın dolu kutu buldu

Dağda yürüyüş yaparken altın dolu kutu buldular
25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz

25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
'Gazze kasabı' Netanyahu tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı

'Gazze kasabı' tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı
Hindistan'ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor

Hindistan'ın boykotu Türkiye'de milyon dolarlık sektörü vurdu
Bakan Yerlikaya: 16.6 milyar liralık mal varlığına el kondu

Bakan Yerlikaya: 16.6 milyar liralık mal varlığına el kondu
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar

İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişiye tahliye
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.